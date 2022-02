Britta Heidemann im Interview : „Das wird dem Wintersport einen Schub geben“

Als Olympiasiegerin von 2008 wäre es doch ein besonderer Clou, auch bei den Winterspielen 2022 an gleicher Stelle anzutreten. In welcher Schnee-oder-Eis-Disziplin sind Sie talentiert?

Von Talent würde ich nicht sprechen, aber mir hat Eishockey Spaß gemacht, als ich es einmal bei den Kölner Haien ausprobiert habe. Da hat sich der Schlittschuhkurs als Kind ausgezahlt.

Was ist Ihre bleibendste Erinnerung an die Sommerspiele von damals?

Die Tage nach meinem Olympiasieg, das Feiern und Austauschen mit meinem Trainer und den vielen Sportkollegen im Dorf. Als Fechter hatten wir das Glück, dass wir früh dran waren und danach noch die Spiele genießen konnten.

Sie hatten Olympia als Spiele in „Ihrer“ Stadt bezeichnet, weil Sie dort häufig Zeit verbracht hatten. Ist das Peking von heute noch „Ihr“ Peking?

Ich war 1999 drei Monate in Peking in der Schule, habe in einer chinesischen Gastfamilie gelebt. Seither habe ich die Stadt und ihre krassen Entwicklungssprünge mehrfach jährlich erleben können. Leider war ich die letzten Jahre nicht mehr vor Ort, es hat sich sicherlich noch viel verändert.

Was ist von der Idee zu halten, dort Winterspiele abzuhalten? Es ist eine Stadt ohne Schnee in einem Land ohne Wintersporttradition, mit Skigebieten, die erst erschlossen werden mussten in Gebieten, in denen es nicht schneit.

Was die Wintersporttradition betrifft, haben Sie sicherlich Recht, aber umgekehrt war es der Plan und ist es gelungen, in China eine enorme Begeisterung für den Wintersport auszulösen. Mehr als 300 Millionen Chinesen sind mittlerweile mit Wintersport aktiv in Berührung gekommen. Durch die Spiele wurde die Infrastruktur enorm ausgebaut. Das wird dem Wintersport global einen richtigen Schub geben. Dass Winterwettbewerbe an Orten mit Kunstschnee abgehalten werden, hat übrigens auch Tradition, das habe ich in den letzten Jahren selbst erst dazugelernt. Mir war nicht klar, bei wie vielen Wettkämpfen Skifahrer, Biathleten oder Skispringer auf unechtem Schnee unterwegs sind – und das nicht nur bei den Biathlon Challenges auf Schalke.

Nun reist der gesamte Wintersport-Tross aus Europa und Nordamerika trotz Corona nach Asien und begibt sich dort in eine Blase. Was hat das noch mit der Olympischen Idee zu tun?

Die Olympische Idee an sich bedeutet das friedliche, faire Miteinander im Wettkampf und Völkerverständigung. Dafür kommen Athleten aus der Welt und verschiedenen Sportarten zusammen, und dieses Treffen wird von der ganzen Welt verfolgt. Dies wird auch trotz der Corona-Blase stattfinden können, auch wenn die Sicherheitsmaßnahmen die Sorglosigkeit vor Ort einschränken. Begegnungen mit „Land und Leuten“ wird es leider nicht geben, außer mit den Volunteers, die in der Blase agieren. Die Corona-Blase ist unvermeidbar und bedeutet Sicherheit für die Menschen in China und für die Athleten und Betreuer. Das verändert natürlich die Spiele.

Sportler begeben sich oft in einen „Tunnel“, um ihre Höchstleistung am Tag x zu bringen. Können sie diese auch in einer zwangsweise erzeugten „Blase“ erzeugen?

Fokussierung am Wettkampftag ist für Höchstleistung entscheidend. Einigen mag daher die Abgeschiedenheit durch die „Blase“ helfen, sich besser zu konzentrieren, anderen werden die Zuschauer sehr fehlen. Die vielen Regeln haben wohl vor allem die Fokussierung im Vorfeld erschwert: Eingeschränkte Trainingsbedingungen, kurzfristige Wettkampfabsagen, umfangreiche Richtlinien, die es zu beachten gilt – das alles ist eine große Herausforderung. Dennoch sind die Maßnahmen in diesen Pandemie-Zeiten die einzige Möglichkeit, dass sie überhaupt antreten können.

Wie lebt es sich wohl als Athlet, wenn man die Furcht haben muss, bei einem (möglicherweise falsch) positiven Test in ein Quarantänehotel eingesperrt zu werden und den wichtigsten Wettkampf seiner Karriere zu verpassen?

Das ist wohl in der Tat eine der größten Sorgen: In Quarantäne sitzend den Wettkampf zu verpassen. Die Sportler sind daher schon die ganze Zeit extrem vorsichtig. Aber manche haben auch bis zuletzt noch Weltcuprennen gehabt. Und natürlich kann auch bei der Anreise etwas passieren. Mit Corona haben wir diesen „unsichtbaren“ Feind. Damit umzugehen, ist schwer.