Olympia-Kolumne „Made in China“ : Freiheit für die Jogger

Eiskalt: Die Temperaturen in Zhangjiakou lassen auch den Atem der Polizisten gefrieren. Bild: AP

In dem Hotel in Zhangjiakou, in dem ich während der Olympischen Spiele gewohnt habe, gibt es eine Jogging-Community. Jogger und Joggerinnen mit Mützen und Masken laufen bei minus 20 Grad Celsius Treppen rauf und runter. Ihr feuchter Atem lässt die Mützen und Masken gefrieren.

Es wurde viel geschrieben über die fehlende Bewegungsfreiheit bei den Olympischen Spielen. Nur den Bus könne man nehmen. Doch hier schauen die Polizisten und Security-Beamten einfach nur zu, wenn die Horde an ihnen vorbei joggt.

An meinem letzten Tag in Zhangjiakou mache ich mit. Laufe Treppen hoch, laufe Runden vor einem Restaurant im Kreis. Ich folge einem anderen Läufer, der Richtung Busparkplatz abbiegt und ihn umrundet. Die Wege sind begrenzt, eine Runde hoch zum Bus, die Treppen wieder runter, und wieder hoch.

Nach der zweiten Treppe entdecke ich einen Pfad, Fußspuren im Schnee. Kann ich da vielleicht eine kleine Extrarunde drehen? Ich folge den Spuren, biege um eine Ecke. Dort steht ein Security-Beamter, der sein Bein auf einen Fenstersims gelegt hat und sich dehnt. Neben ihm ein Polizist.

Sie winken mir zu – denn gegen Bewegung haben sie nun wirklich nichts.