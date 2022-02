Bild: Reuters

Keine deutschen Medaillen beim „Böathlon“

An ihm führt im Biathlon weiterhin kein Weg vorbei: Johannes Thingnes Bö hat Gold über die 10 Kilometer im Biathlon gewonnen und seinen Ruf als Nummer eins im Biathlon untermauert. Mit 25,5 Sekunden Vorsprung auf den Einzel-Olympiasieger Quentin Fillon Maillet aus Frankreich lief der Norweger am Samstag ins Ziel und teilt sich das Podest mit Maillet und seinem Bruder Tarjei Bö, der mit 38,9 Sekunden Rückstand die Ziellinie überquerte. Die deutschen Biathleten müssen dagegen weiter auf eine Medaille in Peking warten. Bester Deutscher war Benedikt Doll, der auf dem achten Platz landete. (shüs./dpa)