Bild: AP

Gasser wirbelt zu Gold

Die Österreicherin Anna Gasser hat sich im Big Air der Frauen abermals zu Gold gewirbelt: Mit einem Cab Double Cork 1260, ein Sprung mit dreieinhalb Drehungen, trieb die 30-Jährige nicht nur den ohnehin hyperaktiv wirkenden Stadionsprecher beim Big Air in die absolute Eskalation. Sie flog auf ihrem Snowboard damit sozusagen auch an ihrer zehn Jahre jüngeren Konkurrentin Zoi Sadowski Synnott vorbei zum zweiten Olympiagold. Ein Erfolg, mit dem auch die erfolgsverwöhnte Gasser nicht gerechnet hatte: „Das Level war so hoch. Es ist total überraschend, dass ich wieder ganz oben auf dem Podium stehe. Ich bin nicht auf Nummer sicher gegangen, habe alles gegeben.“ Die Aura Gassers zieht auch die beste deutsche Freestylerin Annika Morgan in ihren Bann. „Sie ist der Grund, warum Snowboarden so krass abgeht und dass es so eine Progression ist. Sie überschreitet immer das Limit, das ist richtig cool zu sehen“, sagte die 20-Jährige, die am Dienstag Zehnte wurde. (shüs./dpa)