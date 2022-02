Olympia in China beendet : Die kalten Spiele

Wolf Kaelin

20.02.2022 - 19:03

Traumhaft schöne Schlussfeier.Gratulation, gigantisch schön. Am Ende dieses farbenfrohen, tollen Spektakels hätte man all die grauen Politgestalten, die jetzt einen Krieg in der Ukraine heraufbeschwören, in die Arena einladen sollen, damit sie begründen, wieso Menschen angesichts von so viel Schönem, Berührendem auch so ekelhaft sein können. Die Welt braucht mehr solcher Schlussfeiern, das sind wahre Friedensstifter und weniger Sicherheitskonferenzen in München. Das abschließende Feuerwerk war auch grandios und sicher billiger als eine Salve aus einer Stalinorgel oder eine Patriotrakete.