China gegen Korea im Shorttrack : Von Diplomatie fehlt jede Spur

Die Halle hat einen gewissen Ruf als Ort der sportlichen Diplomatie. Als der amerikanische Präsident Richard Nixon hieß und die brutalen Wehen der Kulturrevolution in Maos China sich gelegt hatten, spielten Amerikaner und Chinesen im Hauptstadt-Hallenstadion Tischtennis. Pingpong-Diplomatie, und auch heute, 50 Jahre später, sieht der Bau noch so aus, wie sich der Ausländer die Architektur des roten Chinas unter Mao vorstellt. Rote Schriftzeichen großflächig über dem Eingangsportal, rote Flaggen auf Traufhöhe, die rote Fahne Chinas auf dem Dach.

Drinnen auch alles rot: die Anzugschultern der Chinesen. Nur mit der Diplomatie hat es ein Ende. Im Hauptstadt-Hallenstadion finden die Shorttrack-Wettbewerbe der Winterspiele statt, das heißt: hier sammelt China seine Medaillen. Im Mixed-Team-Wettbewerb am Samstag gab es das erste Gold für China.

Im 1000-Meter-Finale am Montag siegte Ren Ziwei vor Li Wenlong, Gold und Silber für China, Dritter wurde der Ungar Liu Shaoang, Sohn einer Ungarin und eines Chinesen, Vierter der Chinese Wu Dajing und Fünfter der Liu-Bruder, Shaolin Sandor, der am Montag von den Kampfrichtern im Finale disqualifiziert worden war. Überhaupt die Kampfrichter – schon das Mixed Team im ersten Wettbewerb hatte von ihren Entscheidungen profitiert, und insbesondere eine Mannschaft, die sich mit strittigen Kampfrichterentscheidungen in dieser Vollkontaktraserei auskennt, sieht angesichts der chinesischen Erfolge rot.

Alles blitzblank

Die Koreaner hatten Gesprächsbedarf, noch bevor es am Mittwoch wieder rund ging über die 111,12 Meter lange Bahn. Lee Kee-heung, der Präsident des koreanischen olympischen Komitees und Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees, und Yoon Hong-geung vom koreanischen Eislaufverband hatten sich mit Jan Dijkema zusammengeschaltet, dem Präsidenten der Internationalen Eislauf-Union (ISU). Tenor: Die Bestrafung der koreanischen Skater am Montag – zugunsten der Chinesen – zeige die klare Diskriminierung der Koreaner durch die Schiedsrichter der ISU. Wenig überraschend blieb der Weltverband, in dessen Regeln das Tatsachenentscheidungsprinzip bei nach Videobeweis ausgesprochenen Strafen gilt, bei seiner Haltung: alles blitzblank.

Hieß es auch 2018 schon, als die Koreaner bei ihren Heimspielen in Gangneung drei von acht möglichen Goldmedaillen gewannen und mit den Entscheidungen der Kampfrichter bestens leben konnten, da sie zumeist nicht zu ihren Ungunsten ausfielen.

Jetzt aber rein ins Hallenstadion, wo am Mittwoch die Männer um den Olympiasieg über 1500 Meter skaten, rangeln und protestieren. Schon im zweiten Viertelfinale wird der Italiener Pietro Sighel wegen Blockierens aus der Wertung genommen, der chinesische Weltklasseläufer Sun Long rückt auf. Aber nur auf Platz vier. Halbfinale verpasst. Ren Ziwei, der Sieger vom Montag, macht es im sechsten Lauf besser. Souveräner Sieg. Vielleicht 300 in die Halle geladene Zuschauer schwingen die vorgesehenen Fähnchen und applaudieren. Die chinesischen Journalisten auch. Ansonsten bleibt es still in der Halle. Die Ruhe, die über den Wettbewerben liegt, steht in höchst auffälligem Kontrast zur Lautstärke, mit der im chinesischen Fernsehen die Erfolge der Shorttracker gefeiert werden.

Angedeutete Verbeugung, Abgang Ren

Im Halbfinale werden die Koreaner laut. Lee June-seo und Hwang Dae-heon, über 1000 Meter disqualifiziert im Halbfinale, gewinnen ihre Rennen, stehen im Finale. Das koreanische Fernsehen applaudiert. Für die Koreaner ist die Sache hochemotional. Die Chinesen haben in der Vorbereitung auf die Spiele den Architekten ihrer Erfolge eingestellt: Trainer Kim Sun-tae, Erfolgscoach der Spiele von Pyeongchang. Und der hat Ahn Hyun-soo, auch bekannt als Victor Ahn, den erfolgreichsten Shorttracker in der olympischen Historie, als Assistenten mitgebracht. Im Shorttrack gehe es mittlerweile zu wie bei Koreas Stolz bei den Sommerspielen, klagte die Nachrichtenagentur Yonhap: Im Bogenschießen seien die koreanischen Erfolgstrainer auch abgekauft worden.

Im dritten Halbfinale geht Park Janghyuk als Zweiter über die Linie, vor Chinas Held Ren Ziwei. Ren wird anschließend disqualifiziert. Die Zuschauer nehmen es ohne größere Regung zur Kenntnis. Von der Presenter-Position des koreanischen Fernsehens hallen Jubelschreie durchs Hallenstadion. Eine Viertelstunde später steht Ren Ziwei in der Mixed Zone vor 30, 40 chinesischen Reportern, und als die Freiwillige vom Organisationskomitee die Handys vor ihm sortiert hat, hören sie dem Helden andächtig zu. Als Ren fertig ist, gibt es kurzen Applaus. Angedeutete Verbeugung, Abgang Ren.

Das Finale dauert 129 Sekunden. Hwang Dae-hon dominiert von vorne, hat alles im Griff. Kein Gegner in Rot im Finale, heute ist Koreas Abend. Danach dreht Hwang Dae-hon noch einige Runden allein über das Eis, Südkoreas Flagge in der Hand. Revanche geglückt, Ehre wiederhergestellt. Silber gewinnt der Kanadier Steven Dubois, Bronze Semen Jelistratow für das russische olympische Komitee. „Als ­Koreaner bin ich sehr stolz“, sagt Hwang anschließend: „Unsere Beschwerden kamen nach den Rennen, die sehr un­sauber waren. Heute war es ein sauberes Rennen. Das war unsere Strategie.“ Koreas Journalisten applaudieren.