Wind verweht Teamwettbewerb : „Die Begeisterung geht Richtung null“

Die Sportler sind müde, ihnen ist kalt und sie haben Heimweh. Doch sie müssen einen weiteren Tag bei den Olympischen Spielen ausharren. Zum Abschluss der alpinen Ski-Wettbewerbe hat sich der heftige Wind am Berg Xiaohaituo zurückgemeldet: Der Mixed-Teamwettbewerb konnte deshalb nicht wie geplant ausgetragen werden. „Es gab keine Möglichkeit, das Rennen unter fairen Bedingungen zu starten“, erklärte der deutsche Alpinchef Wolfgang Maier am Samstag in Yanqing.

Der wegen heftiger Böen mehrmals verschobene und letztlich abgesagte Parallel-Slalom soll nun aber doch nicht ganz ausfallen, wie zunächst gedacht, sondern noch am frühen Sonntagmorgen (2.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zu Olympia, in der ARD und bei Eurosport) im letzten möglichen Moment ausgetragen werden. Fraglich ist nur, ob sich der Wind bis dahin beruhigt hat?

„Der Berg zehrt ja an Energie“

Die Vorfreude auf die verschobene Entscheidung hält sich schon so in engen Grenzen, wie der deutsche Alpinchef sagte: „Die Begeisterung bei den Teams geht Richtung null, weil alle jetzt genug haben“, sagte Maier angesichts der schwierigen Bedingungen am Berg und der langen Zeit in der olympischen Blase. Das Wetter wirke sich auf die Motivation aus, Wind und Kälte setzten den Sportlern zu. „Der Berg zehrt ja an Energie. Das brennt einfach aus“, sagte Maier und verwies auch auf die anstrengenden strengen Corona-Maßnahmen: „Ich glaube, dass viele dieser ständigen Kontrolle müde sind“.

Auch im zweiten Ski-Ressort dieser Spiele, in Zhangjiakou, blies der Wind an diesem Vormittag ziemlich heftig. Trotzdem wurde die Entscheidung der Ski-Freestyler in der Halfpipe durchgeführt – unter fragwürdigen Bedingungen bei minus zwanzig Grad. Prompt war der Wettbewerb geprägt von vielen Stürzen. Am Rande der Halfpipe wehte es stark, die bis zu vier Metern über der Kante fliegenden Artisten wurden bei ihren Darbietungen immer wieder von Böen erfasst und in die Knie gezwungen. Selbst der Sieger brachte nur einen fehlerfreien Lauf zustande – doch der reichte zum Sieg.

Der Neuseeländer Nico Porteous setzte sich mit 93,00 Punkten durch. Er bescherte seinem Land damit die überhaupt erst zweite Goldmedaille in der Geschichte der Olympischen Winterspiele nach der Snowboarderin Zoi Sadowski-Synnott im Slopestyle und jubilierte anschließend: „Ich bin stolz, ein Kiwi zu sein“. Der 20-Jährige pushte sich während seiner Läufe mit Hip-Hop-Musik, die ihm die nötige Aggressivität einflösßte und siegte vor dem langjährigen Champion David Wise (90,75) aus den USA, der 2014 in Sotschi und 2018 in Pyeongchang gewonnen hatte. „Ich konnte nicht so tief in die Trickkiste greifen, wie geplant“, sagte der Doppel-Olympiasieger: „Du kannst das Wetter nicht kontrollieren“, meinte Wise zu den schwierigen Bedingungen, klagte aber nicht: „So ist Olympia. Du musst rausgehen, und dein Bestes geben“. Bronze ging an seinen Teamkollegen Alex Ferreira (86,75), auf den der abgelöste Champion „sehr stolz“ war.

Keine Chance auf Durchführung ihres finalen Wettbewerbs hatten die Alpinen. Wegen des starken Windes mit heftigen Böen wurde die Austragung erst mehrfach verschoben und schließlich ganz vom Tagesprogramm gestrichen. Nun soll er am Schlusstag der Winterspiele am Sonntag nachgeholt werden, was trotz der erhaltenen Medaillenchance nicht nur auf Gegenliebe stößt, „weil alle jetzt genug haben und schauen, dass sie hier rauskommen“, wie es Maier ausdrückte.

Wegen der Verlegung müssen die Teams nun umplanen, die meisten Athleten und Betreuer sollten am Sonntag nach Hause reisen. „Jeder versucht, einen geordneten Rückzug hinzubekommen. Die Flieger am Montag sind extrem belegt. Das macht es ein bisschen schwierig“, erklärte Maier. Auch wegen der Fortsetzung der Weltcup-Saison im Anschluss an die Spiele stellt die Verschiebung eine große Herausforderung dar. Schon am kommenden Wochenende sind zwei Slalom-Rennen für die Männer in Garmisch-Partenkirchen und zwei Abfahrten für die Frauen in Crans-Montana angesetzt.

Für das deutsche Alpin-Team wäre die Austragung des Team-Wettbewerbs immerhin die letzte Chance, doch noch eine Medaille zu holen. Bislang stehen die vierten Plätze von Lena Dürr im Slalom und Kira Weidle in der Abfahrt als beste Resultate in den olympischen Ergebnislisten. Auch 2018 in Pyeongchang waren die deutschen Alpinen ohne Medaillen nach Hause gefahren. Dass ein Wettbewerb komplett ausfällt, kommt in der Geschichte Olympischer Winterspiele höchst selten vor. Einmal war ein Rennen der Eisschnellläufer über 10.000 Meter ausgefallen – 1928 in St. Moritz.