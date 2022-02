Olympioniken zurück aus Peking : Nach der Ferne lockt die Heimat

Bad in der Menge oder Bad im Bergsee: Wintersportler aller Länder sind wieder zu Hause und stellen fest: Olympische Gefühle entspringen einem Heimatgefühl. Und egal was kommt: Peking war schlimmer.

Sie bezeichnet es als die beste Art, „um über den Jetlag hinwegzukommen“: Mit pinkfarbenem Bikini und schwarzer Pudelmütze bekleidet, badet Corinne Suter im kristallklaren Urnersee, Bergpanoroma und strahlend blauer Himmel inklusive. Der Subtext des Beitrags der 27 Jahre alten Abfahrt-Olympiasiegerin aus Schwyz in der Schweiz auf ihrer Instagram-Seite: Endlich wieder zu Hause nach der langen Zeit in China. Klassisch, mit einem Bad in der Menge, feiert Snowboarderin Mathilde Gremaud am Flughafen Zürich ihrer Heimkehr. Corona-Maßnahmen scheinen aufgehoben.

Deftiger geht es in Kärnten zu, bei einem Empfang für Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser in ihrer Heimatgemeinde Millstatt. Da greifen gleich vier Olympiasieger an, um die 30-Jährige fürs Foto und überhaupt hochleben zu lassen: Die Alpin-Champions Matthias Mayer, Franz Klammer und Fritz Strobl sowie Skispringer Thomas Morgenstern. „Voll schee war's“, sagt die globale Ikone der Jugendkultur über ihre Rückkehr in die alte Heimat und betont ihre Verbundenheit zu ihren Leuten: „So eine Goldmedaille gehört keinem alleine.“

Wer sich mit einem Tag Abstand nach der Schlussfeier von Peking durch die lokalen Gazetten und privaten Accounts der Olympioniken klickt, stellt fest, dass das globale Sport-Ereignis Olympia letztlich im Regionalen seinen Ursprung hat. „Vier Bludenzer bei Olympia“ titelt Vorarlberg online schon seit Freitag und präsentiert den Empfang für die „Peking-Helden“ Alessandro Hämmerle, Thomas Steu, Julian Lüftner und Yannik Müller. Da wird wird heimischem Bier angestoßen, Landrat und Bürgermeister stehen parat und die Blasmusik spielt dazu.

Und weil alle ihren Anteil haben am Erfolg, wird Alessandro „Izzi“ Hämmerle auch in seinem Heimatort noch empfangen, bei der Alten Talstation in Gaschurn, und die Kinder des Skivereins bilden mit Skiern ein Ehrenspalier. Der Snowboardcross-Olympiasieger dankt mit vier Zeilen und drei Herzen für den unglaublichen Empfang, die herzlichen Worte, die schönen Geschenke und nicht zuletzt für den unvergesslichen Abend!

Das gute Gefühl, wieder zu Hause zu sein, drückt auch Deutschlands erfolgreichste Wintersportlerin mit einem schlichten „Welcome home“ aus, allerdings unter dem beeindruckenden Bild ihres Edelmetall-Ensemble, das sieben Olympiamedaillen aufgereiht zeigt, angefangen von der Bronzenen aus Vancouver bis zu den jüngsten beiden Goldstücken aus Peking. Natalie Geisenberger hatte lange gehadert, ob sie die Winterspiele in China wegen der problematischen Bedingungen überhaupt bestreiten soll, nun hat sie ihren erfolgreichen Frieden damit gemacht.

Therese Johaug verarbeitete gleich mit drei Goldmedaillen höchst positiv ihr persönliches Trauma der Winterspiele von Pyeongchang, die sie wegen eines positiven Dopingtests verpasste: „Danke für die Reise nach Peking“, schreibt die norwegische Langläuferin, was angesichts durchaus ihrer Vorgeschichte durchaus hintersinnig verstanden werden kann.

Egal was kommt: Peking war schlimmer

Und gibt auch die nachdenklichen, aufs Private zielenden Posts: „Unglaublich, was ein Mensch leisten kann, wenn er bereit ist, absolut alles dafür zu opfern“, schreibt die slowakische Slalom-Olympiasiegerin Petra Vlhova unter ein Bild, das sie Arm in Arm mit ihrem Freund Michal Kyselica und der Goldmedaille zeigt. Unklar bleibt, ob sie sich für ihre Leistung lobt, oder ihn für die Unterstützung.

Mit einem eindrücklichen Video „voller Liebe“ wendet sich Mikaela Shiffrin an alle jene, die nicht hassen: „Get up“ appelliert die bei Olympia sportlich so enttäuschte amerikanische Skifahrerin, die in den „sozialen Medien“ danach unfassbar viel Häme über sich ergehen lassen musste: Lasst euch nicht unterkriegen. „Keep on going“.

Wer nichts gewonnen hat, dem fällt es schwerer, die Spiele von Peking letztlich als bestandene Herausforderung abzuhaken. Doch auch der kritische Biathlet Erik Lesser hat einen Dreh gefunden, seinen Frieden mit seiner Teilnahme zu machen. Er bereue es nicht, „weil es mir jetzt im Nachhinein die Möglichkeit gibt, davon zu berichten, wie es dort war“. Er empfand eine Stimmung, „wie aus dem Reagenzglas gezaubert“, geprägt von Schutzanzügen und FFP2-Masken. Sein Fazit, das er im Deutschlandfunk formulierte: „Ich kann in 50 Jahren sagen: Leute, egal was gekommen ist, Peking war immer schlimmer“.