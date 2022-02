Kildes Botschaft an Shiffrin : „Love you Kaela“

Es ist ein Bild des Jammers und der Trauer: Mikaela Shiffrin, niedergeschlagen im Schnee. Sie kam nicht weiter als vier Tore im Slalom, nachdem sie auch Riesenslalom schon nach zehn Sekunden einfädelte. Im Ergebnistableau der Olympischen Spielen stehen hinter ihrem Namen nur drei Buchstaben: DNF. Die Kombination, die im alpinen Skisport das Scheitern signalisiert: Did not finish. Nicht ins Ziel gekommen. In ihren schlimmsten Befürchtungen hätte Mikaela Shiffrin nicht geglaubt, dass ihr das passieren könnte, dass sie bei den Winterspielen so krass scheitern könnte.

In zuvor 18 Wettbewerben bei alpinen Großereignissen wie Olympia oder Weltmeisterschaften war sie nicht nur immer ins Ziel gekommen, sondern auch 14 Mal aufs Siegerpodest gefahren, hatte nicht weniger als acht Goldmedaillen gewonnen. Sie war nicht nur die beste und dabei eleganteste Skifahrerin, sondern zudem ein Muster an Konstanz. Ein achter Platz im Riesenslalom 2015 in Vail war noch ihr schlechtestes Resultat bei einer WM oder Olympia, damals war sie 19 Jahre alt. Und jetzt das.

„Ich fühle mich wirklich schlecht“, sagte Mikaela Shiffrin in einem ersten Statement nach der großen Enttäuschung. „Es ist schwer zu verarbeiten“. Minutenlang hatte sie nach ihrem blutleeren Auftritt im Slalom im Schnee gesessen. Ein Häufchen Elend im Skianzug. Den Kopf geneigt auf den verschränkten Armen, über den angewinkelten Knien. Stöcke seitlich abgelegt, Skier parallel davor. Es hatte eine unpassende Anmutung von Ordnung – wie, wenn jemand seine Sachen abgeben will. Fertig ist. Ein Bild, das traurig macht.

Irgendwann kam ein amerikanisches Teammitglied zu ihr, setzte sich zu ihr, versuchte, sie zu aufzumuntern. Später kamen zwei weitere dazu. Trost kam von allen Seiten für die einstige Seriensiegerin. Häme unter Konkurrentinnen war nicht zu spüren, dass die sonst so sieggewohnte Amerikanerin auch einmal scheitern könnte. Vielmehr war Mitgefühl zu spüren, dass die Dünnhäutige zu verzweifeln scheint, offenbar an einem Wendepunkt ihrer Karriere stehen könnte.

„Es ist nicht das Ende der Welt und ich komme mir blöd vor, dem so viel Bedeutung beizumessen“, sagte Mikaela Shiffrin über ihr schlechtes Skifahren: „Aber ich glaube, ich muss jetzt viel hinterfragen.“ Eigentlich habe sie die richtige Mentalität mitgebracht, auch ihr Skischwung sei okay gewesen. Und auch der Druck laste nicht stärker auf ihr als sonst auch.

Und, auch daran erinnerte sie: „Ich habe in meinem Leben Schlimmeres erlebt." Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren, am 2. Februar 2020, war ihr Vater Jeff nach einem häuslichen Unfall völlig überraschend gestorben. Mikaela brach ihre Saison ab, brauchte lange, um den Verlust halbwegs zu verdauen, um zurück in den Weltcup zu kommen. Vater und Tochter verband eine enge Beziehung, auch wenn vor allem Mutter Eileen als Begleitung in Europa dabei ist. „Ich würde ihn jetzt wirklich gerne anrufen“, sagte Mikaela über ihren Vater. Doch Jeff Shiffrin kann seine Tochter nicht mehr trösten.

Sein Bestes versuchte Aleksander Aamodt Kilde, ihr Freund und Weggefährte im Weltcup. Auch öffentlich, in einem bewegenden Post bei Instagram, versuchte er sie aufzuheitern: „Wenn man sich dieses Bild anschaut, kann man sich so viele Aussagen, Bedeutungen und Gedanken machen“ schrieb der Norweger zu dem Bild seiner traurigen Freundin im Schnee. „Ich sehe nur eine Spitzensportlerin, die tut, was eine Spitzensportlerin tut! Es ist ein Teil des Spiels und es passiert. Der Druck, den wir alle im Sport auf Einzelpersonen ausüben, ist enorm, also lasst uns die gleiche Unterstützung zurückgeben.“

Noch sind die Olympischen Spiele für Mikaela Shiffrin nicht zu Ende, schon an diesem Freitag (4.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zu Olympia, in der ARD und bei Eurosport) steht der Super-G auf dem Programm . Und auch in der Abfahrt am kommenden Dienstag sowie der Kombination am Donnerstag wollte das amerikanische Multitalent eigentlich starten. Ob sie wirklich antritt, scheint fraglich angesichts der Zweifel, die sie öffentlich an sich und ihren Fahrkünsten äußerte. Aber vielleicht löst der Zuruf von Kilde den Knoten in ihrer Brust: „Es dreht sich alles um das Gleichgewicht und wir sind ganz normale Menschen!! Ich liebe dich Kaela“.