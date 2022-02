Kombination bei Olympia : Das nächste Drama um Mikaela Shiffrin

„Das Mädchen, das versagte, konnte auch fliegen“, schrieb Mikaela Shiffrin im Laufe der Woche auf Twitter, womit sie auf ihr olympisches Ausscheiden in Slalom und Riesenslalom anspielte und gleichwohl zu erkennen gab, dass sie dennoch wieder angreifen werde. Das dazugehörige Bild zeigt die Amerikanerin beim Sprung beim Abfahrtslauf. „Die Piste ist spektakulär und ich habe den Mist der letzten Tage überdacht“, lautete eine weitere Ansage Shiffrins: „Es ist an der Zeit, straight zu attackieren und runter zu kommen.“

Und der Abfahrtslauf in der alpinen Kombination gelang ihr auch ganz gut. Platz fünf, Medaillen in Greifweite. Gefahren war sie mit den Abfahrtsskiern ihrer Markenkollegin Sofia Goggia aus Italien, die vor wenigen Tagen trotz einer Knieverletzung auf eben diesen Brettern Silber gewonnen hatte, und die ihr noch eine rührende Botschaft mit auf den Weg gab: „Fly Mika, you can“, hatte Goggia auf einem Zettelchen notiert, dass sie auf den Skiern hinterließ.

Shiffrin war wieder einmal den Tränen nah, diesmal aber vor Freude. Doch die Verunsicherung aus den für sie bislang maximal verpatzten Olympischen Spielen zog sich tiefer, wie sich anschließend im Kombinations-Slalom zeigte. Schon beim Einfahren fädelte sie ein, und im Wettkampf wurde es nicht besser.

Eine kleine Welle brachte die Führende des Gesamt-Weltcups diesmal so aus dem Rhythmus, dass sie viel zu gerade auf die folgende Haarnadel-Kombination zufuhr, und abermals einfädelte. Nach zehn Sekunden war alles vorbei. Sie rutschte mit dem Hintern durch den Schnee und war zum dritten Mal bei diesen Winterspielen an ihren eigenen Anforderungen gescheitert. 13 Tore hatte sie diesmal geschafft, sieben waren es im Riesenslalom, ganze vier im Slalom.

Wieder Gold für die Schweiz

Die Goldmedaille gewann abermals eine Schweizerin, es war schon die fünfte Goldene bei diesen Olympischen Spielen für die Schweizer Alpinen. Und abermals war es Michelle Gisin, die schon 2018 Olympiasiegerin in der Kombination war. Die 28-Jährige schob sich von Platz zwölf in der Abfahrt mit klarer Laufbestzeit nach vorne nach siegte in einer Gesamtzeit von 2:25,67 Minuten mit deutlichem Abstand vor ihrer Teamkollegin Wendy Holdener (+1,05) und der Italienerin Federica Brignone (+1,85). Nur 26 Teilnehmerinnen hatten das letzte alpine Einzel-Rennen bei diesen Winterspiele aufgenommen. Gerade mal 15 kamen in die Wertung. Eine deutsche Läuferin war nicht am Start.

Für die bislang beste Skifahrerin des Jahrhunderts blieben die Spiele von China problematisch. „Es kotzt mich an“, sagte sie geradeheraus im Eurosport-Interview mit der ehemaligen Skirennfahrerin Irene Curtoni und bekannte: „Ich verstehe es gerade nicht.“ Sie habe nicht mal zu viel Druck verspürt, meinte die zweimalige Olympiasiegerin von 2104 im Slalom und 2018 im Riesenslalom: „Ich weiß, wie Slalom geht.“ Auch wenn es gerade nicht so aussah.

Schon als Fünfjährige habe sie Skiläuferin werden wollen, erzählte sie jüngst in einem Video auf ihrer Instagram-Seite. Und zwar nicht irgendeine, sondern „die Beste der Welt“. Längst ist ihr das gelungen, wie sechs Weltmeistertitel in drei verschiedenen Disziplinen, 73 Einzel-Weltcupsiege und nicht zuletzt drei Triumphe im Gesamt-Weltcup zeigen. Doch nach elf Jahren auf Wettkampfreisen in der Ski-Welt stelle sich ihr auch immer wieder die konstante Frage: „Wie viel bedeutet dieser Sport für mich?“ Die Antwort gibt sie selbst: „Ich möchte, dass die Leute mir zuschauen, weil ich sie inspiriere.“

Der wichtigste Inspirator war stets ihr Vater, der ihr drei goldenen Regeln auf den Weg gab: „Sei nett, denke zuerst, habe Spaß.“ Ein Dreiklang, der mit einem klaren Arbeitsethos einherging: „Arbeite hart für das, was du wirklich willst, und sorge dafür, dass es passiert.“ Sie tat, wie versprochen und wurde die Beste der Welt. Doch auch diese Medaille hat eine Kehrseite: „Weil ich tat, was ich liebe, habe ich viel Zeit mit meinen Vater verpasst.“

Jeff Shiffrin wurde vor zwei Jahren mit 65 nach einem häuslichen Unfall aus dem Leben gerissen. Mikaela unterbrach damals abrupt ihre Skisaison und ist seitdem definitiv eine veränderte Person, die mehr als je zuvor zweifelt und des Öfteren hadert mit ihrem Schicksal als Skiläuferin. „Ich denke fast jeden Tag, darüber nach, ob ich aufhören soll.“

Als weiteres Problem für die Seriensiegerin, die im Weltcup binnen eines Jahrzehnts 116 Podiumsplatzierungen erreichte und weitere 49 Mal unter die Top Ten fuhr, womit sie ein Preisgeld von gut 4,3 Millionen Schweizer Franken einfuhr, entpuppte sich die enorme Erwartungshaltung des Publikums. „Wenn ich mal nicht gewinne, sagen die Leute: Sie ist menschlich“, klagte sie kürzlich, um nun zu beteuern: „Ja, ich bin menschlich!“

Auf den Kunstschneepisten von Yanqing ist ihr mehr als deutlich gelungen, diese Fehlbarkeit zu bestätigen: Doch mit den Olympischen Spielen ist sie freilich noch nicht fertig. Nach dreimaligem Auscheiden sowie den Plätzen neun und 18 im Super-G und der Abfahrt will sie auch noch zum Team-Wettbewerb am Samstag (4.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zu Olympia, in der ARD und bei Eurosport) antreten. „Wenn sie mich mitnehmen“, schränkte sie freilich mit einem amerikanischen Lachen ein: „Derzeit bin ich da eher ein Risiko-Faktor.“