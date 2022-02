Frauen-Eishockey bei Olympia : Angst haben nur die anderen

Als es vollbracht war, fiel eine Last von ihnen ab. Im Überschwang der Gefühle schleuderten sie Schläger und Handschuhe zu Boden. Dafür gab es keinen Bedarf mehr bei der einzigen Aufgabe, die es an diesem Nachmittag noch zu erledigen galt: lautstark sich selbst zu feiern und allen zu zeigen, wie stolz sie aufeinander sind. Im Scheinwerferlicht des Wukesong Sports Centre bildete sich ein Knäuel aus Spielerinnen in roten Trikots, die sich um Torhüterin Ann-Renee Desbiens versammelten, um das Wohlgefühl des Augenblicks auszukosten.

Dem kanadischen Frauen-Team gelang mit dem 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) über die Vereinigten Staaten im olympischen Eishockey-Finale ein Erfolg, der den wesentlich mehr im Fokus stehenden Männern ihres Landes verwehrt blieb. Während der Mitfavorit auf den Titel, der die Deutschen zum Turnierstart bezwungen hatte, gegen Schweden im Viertelfinale ausschied, brachten die Ladies in Red ihre Mission wie geplant zu einem guten Ende. Es war ihr fünfter Triumph im Zeichen der fünf Ringe, und der Sieg resultierte aus einer neuerlichen Demonstration der Stärke, der auch ihre einzigen ernsthaften Konkurrentinnen nicht gewachsen waren.

In Peking boten Winterspiele zum siebten Mal auch den Eishockeyspielerinnen eine Bühne. Zum sechsten Mal standen sich zu guter Letzt die nordamerikanischen Nachbarn gegenüber. Und zum fünften Mal setzten sich die Kanadierinnen durch. Das Ausbildungssystem in Übersee, mit seinen Fördermöglichkeiten an den Colleges und Hochschulen, verschafft den Rivalen einen Vorteil. Auch die Premier Hockey Federation (PHF) als Liga wächst, demnächst sollen in Pittsburgh und Montreal weitere Franchise-Standorte hinzustoßen. Der Salary Cap der Teams wurde auf 750.000 Dollar erhöht, Mindestgehälter von 37.500 Dollar pro Jahr sind inzwischen garantiert.

Die meisten Top-Spielerinnen, die nun in China auftrumpften, greifen aber nach wie vor lieber auf das Angebot der Spielerinnengewerkschaft (PWHPA) zurück und absolvieren Showspiele auf einer „Secret-Dreams“-Tour quer über den Kontinent, bei der sie auch im Rahmen des All-Star-Games der NHL (und vor Zehntausenden im Stadion und Millionen an den Fernsehschirmen) auflaufen. Um sich auf Peking einzustimmen, fand sich das Frauen-Team der Ahornblätter einen Monat auf Kosten des Verbands „Hockey Canada“ zum Üben in Calgary zusammen. Der Aufwand lohnte sich. Ihre Tordifferenz nach insgesamt sieben Partien von 57:10 spricht Bände.

„Wir wollen sichtbar werden für Mädchen“

Claire Thompson sagte, dass sie sich über die Resonanz, die ihre Auftritte in Abwesenheit der NHL-Profis in China auslöste, gefreut habe – und sie helfen könnte, die Bemühung um Anerkennung voranzubringen. Die 24 Jahre alte Verteidigerin nannte es „eine große Möglichkeit, sich in den Mainstream-Medien zu präsentieren. Wir wollen sichtbar werden für Mädchen. In Kanada, aber auch in der Welt“.

Mit Schüssen zum 2:0 und 3:0 (16., 30. Minute) sowie der Vorlage zur Führung durch Sarah Nurse (8.) wurde Marie-Philip Poulin ihrer Rolle als Wegbereiterin abermals gerecht. Die Spielführerin stellte zugleich einen neuen Rekord auf: Als Center der ersten Reihe schoss sie wie schon in Vancouver (2010), Sotschi (2014) und Pyeongchang (2018) Final-Tore, die zu ihrem dritten olympischen Gold beitrugen. Eine Leistung, die von den Herren der Schöpfung bis heute noch niemand vollbracht hat. Das 1:3 in Unterzahl durch Hilary Knight (37.) sowie das 2:3 wenige Sekunden vor Schluss durch Amanda Kessel (60.) reichte den Amerikanerinnen nicht.

„Ich bin so stolz, diese Spielerinnen zu sehen, die besser werden und an die Spitze kommen wollen“, sagte Poulin über einen speziellen Pioniergeist, der sie auch in Peking beflügelt habe: „Jede von ihnen ist außergewöhnlich. Sie sind bereit, Tag für Tag zur Arbeit zu kommen und sich immer aufs Neue zu pushen.“ Jocelyne Larocque berichtete von einer „besonderen Offenheit, neue Dinge auszuprobieren“ im kanadischen Kader: „Unsere Trainer haben ein Umfeld geschaffen, in dem wir kreativ sein können. Und wenn man den Menschen die Angst nimmt, Fehler zu machen, passieren so viele gute Dinge.“

Dazu gehörte auch eine Szene der Schlussfeier, als die Amerikanerinnen ihr Silber abholten und dabei Kollegin Brianna Decker mitbrachten: Die 30-Jährige hatte sich im Auftaktmatch einen Beinbruch zugezogen und kehrte zur Medaillenzeremonie mit einem Roller zurück aufs Eis. Dafür gab es Applaus in der Arena, besonders lauten von den kanadischen Kolleginnen, die ihrem hohen Anspruch, mit dem sie ins Turnier gestartet waren, auch als ausgezeichnete Champions gerecht wurden.