Erinnerungen an Olympia 1988 : Mein Silber als Pfand in einer Table-Dance-Bar

Da standen wir also, am Flughafen von Calgary. Hatten sogar unsere offiziellen Cordanzüge angezogen, mit Krawatte. Doch niemand nahm Notiz. Der Rummel um uns herum galt den Jungs aus dem Jamaika-Bob. „Cool Runnings.“ Dafür wurde gedreht. Uns Slalomfahrer aus Deutschland hat keiner beachtet. So fing es schon mal an, das Abenteuer Olympia 1988, bei dem alles immer knapp danebenging.

Alpine Technik-Wettbewerbe liegen zeitlich immer am Ende der Spiele. Deswegen sind wir spät angereist. Offenbar zu spät. Im olympischen Dorf gab’s keine freien Zimmer mehr. Man hatte vergessen, dass wir auch noch kommen.