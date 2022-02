Bild: AFP

Erstes Gold für Neuseeland

Die deutsche Freestyle-Snowboarderin Annika Morgan belegte Rang acht im Slopestyle-Wettbewerb belegt. Die 19-Jährige erhielt für ihren besten von insgesamt drei Runs im Finale 64,13 der maximal möglichen 100 Punkte. Im ersten Lauf griff sie kurz in den Schnee, im dritten stürzte sie. Der Sieg auf dem anspruchsvollen Kurs in Zhangjiakou, auf dem die Athletinnen über Geländer und Rampen fahren und über eine kleine Hütte springen, ging an Zoi Sadowski-Synnott (Bild). Die 20-Jährige holte das erste Olympia-Gold bei Winterspielen für Neuseeland überhaupt. Morgan ist die erste deutsche Snowboarderin, die sich für ein olympisches Slopestyle-Finale qualifizieren konnte. (dpa)