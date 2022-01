Geste von Brittany Bowe : „Was für ein unglaublicher Mensch“

Der Appell, der in den Vereinigten Staaten jungen Mannschaftssportlern eingebläut wird, mag rein sprachlich zutreffend sein. Er lautet: „There is no I in team.“ Doch es hapert oft genug bei der buchstabengetreuen Übersetzung in den Alltag. Denn als Spiegelbild einer extremen Ellbogengesellschaft ist der amerikanische Sport vor allem eines: ein Sammelbecken voller ambitionierter Individualisten. Die lassen ihr Ego nicht einfach in der Umkleidekabine zurück und übertünchen hinterher allenfalls ihren ausgeprägten Sinn fürs eigene Fortkommen mit bescheiden klingenden Lippenbekenntnissen.

Weshalb das Verhalten der 33 Jahre alten Brittany Bowe am Wochenende jede Menge Schlagzeilen produzierte. Sie hatte zwar bei den Qualifikationswettbewerben der Eisschnellläufer in Milwaukee sowohl die 500, 1000 als auch 1500 Meter dominiert und sich auf diese Weise über alle drei Distanzen die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Peking gesichert. Doch gegen Ende der Veranstaltung verzichtete sie auf den Startplatz über die kurze Distanz.

Der Grund: Sie wollte, dass ihre Mannschaftskollegin Erin Jackson, eine 500-Meter-Spezialistin, nachrückt, die am Freitag bei ihrem Rennen während des Bahnwechsels kurz aus dem Gleichgewicht geraten und durch den Zeitverlust auf den dritten Platz hinter Bowe und der Zweiten Kimi Goetz gelandet war.

Hinter der noblen Geste steckt allerdings mehr als ein altmodischer Sportsgeist. Es handelt sich um kluges Kalkül. Jackson, die vor vier Jahren in Pyeongchang als erste afroamerikanische Eisschnellläuferin der Vereinigten Staaten bei Olympischen Spielen an den Start gegangen war, hat sich enorm entwickelt und ist in dieser Saison konstant die schnellste Sprinterin in der Welt. Das demonstrierte sie nicht nur mit vier Siegen in acht Weltcup-Rennen und unterstrich ihre Form vor vier Wochen in Salt Lake City mit einem neuen amerikanischen Rekord von 36,80 Sekunden.

Eine solche Zeit liegt für die vier Jahre ältere Bowe, die sich in diesem Winter ohnehin auf die beiden längeren Distanzen konzentrieren wollte, jenseits des Möglichen. Es sei deshalb „das einzig Richtige“, erläuterte sie in einem Interview mit dem Fernsehsender NBC ihre Entscheidung, die unausgesprochen eine deutliche Kritik am strikten Qualifikationsmodus für amerikanische Athleten ist.

„Erin hat sich den Anspruch auf einen Platz im Team mehr als verdient. Sie ist die Beste in der Welt über 500 Meter.“ Jacksons Bitte um einen zweiten Versuch wurde vom Verband abgelehnt, weil die Regeln so etwas nur im Falle eines Sturzes oder eines technischen Pro­blems an den Schlittschuhen vorsehen.

Aussicht auf Preisgeld

Bowe und Jackson leben in Ocala in Florida, wo sie sich zunächst unter der Anleitung ihrer Trainerin Renee Hildebrand, einer der Besten in ihrem Metier, zu erfolgreichen Inline-Skatern entwickelten, ehe sie aufs Eis wechselten. Jackson machte sich vorher nebenbei auch noch in der „Flat-Track“-Variante der Mannschaftssportart Roller Derby einen Namen.

Sie sei Bowe gegenüber „unglaublich dankbar“, sagte sie, nachdem der Verband dem Manöver sein Plazet gegeben hatte. „Das ist einfach irre, dass sie so etwas für mich tut. Ich habe immer zu ihr aufgeschaut und gewusst, was für ein unglaublicher Mensch sie ist.“ Die Freundschaft der beiden sei keine Einbahnstraße, glaubt Bowe: „Ich habe keinen Zweifel, dass sie es umgekehrt genauso tun würde.“

Mit dem Trip nach China ist für Jackson vor allem auch die Aussicht auf Preisgeld verbunden. Das amerikanische Nationale Olympische Komitee schüttet Prämien von umgerechnet 33. 000 Euro für eine Goldmedaille, 20.000 Euro für Silber und für Bronze 13. 000 Euro aus. Beträge, auf die Bowe, die im Februar in Heerenveen zum dritten Mal Weltmeisterin über 1000 Meter geworden war und dabei den Weltrekord auf 1:14,128 Minuten verbessert hatte, ohnehin nur auf ihren Stammstrecken spekuliert.

Und darauf, der bislang einzigen olympischen Medaille – Bronze in der Mannschaftsverfolgung – zwei weitere hinzuzufügen. Die nötige Form hat sie. Bowe liegt über 1000 Meter in der Weltcup-Wertung klar auf Platz eins und über 1500 Meter nur wenige Punkte im Klassement hinter der Japanerin Ayano Sato auf Rang zwei. Jackson führt über 500 Meter vor der Russin Angelina Golikowa.