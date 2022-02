Eisschnelllauf bei Olympia : Starker Abgang von van der Poel

Zwölf Minuten, 35 Sekunden hatte sich Nils Göran van der Poel als Zielmarke für das Rennen über 10.000 Meter gesetzt. Das sei realistisch und einfach auszurechnen: 25 Runden mit einer Zeit von knapp über 30 Sekunden. Als der Eisschnellläufer nach rund zwei Dritteln seines Rennens merkte, dass er das gesetzte Ziel erreichen – und den bis dahin Schnellsten, den Niederländer Patrick Roest, um mindestens zehn Sekunden schlagen – würde, setzte sich der Schwede ein neues Ziel: Weltrekord.

„Ich hatte das Gold unter Kontrolle. Jetzt ging es nur noch darum, keinen Scheiß zu machen. Vier Runden vor Schluss habe ich gedacht: Jetzt gehe ich auf Weltrekord.“ Nach 12:30,74 Minuten war van der Poel im Ziel: Weltrekord, die eigene Bestzeit um mehr als zwei Sekunden unterboten. Nach dem Rennen über 5000 Meter der zweite Sieg in Peking. Vorsprung auf Roest: Knapp 14 Sekunden, mehr als 15 auf den Dritten, Davide Ghiotto aus Italien. Patrick Beckert aus Erfurt wurde Siebter, in 13:01,23 Minuten, ein Ergebnis, mit dem er zufrieden war.

Van der Poel bekräftigte anschließend die Absicht, sich aus dem Eisschnelllauf zu verabschieden. Auf die Nachfrage eines Reporters, was er seinem Sohn antworten solle, da er doch immerhin dessen Vorbild sei, sagte van der Poel: „Ich verdanke Patrick (Roest; d. Red.) und den anderen Niederländern, dass ich der bin, der ich bin. Aber ich schulde ihnen und sonst niemandem nicht mein Leben und meine Zukunft. Ich will noch mal deutlich machen, wie wichtig es ist, die eigenen Träume zu verfolgen.“

Van der Poel hatte sich schon nach Olympia 2018 aus dem Sport zurückgezogen, um zur schwedischen Armee zu gehen. Nach seiner Rückkehr dominierte er die Langstrecken und wurde 2021 auf beiden Strecken Weltmeister. Nun will er sich wieder extremen Ausdauerherausforderungen stellen. Er verlässt den Eisschnelllauf aber nicht, ohne dem niederländischen Verband Korruption vorzuwerfen. Am Mittwoch hatte er die Versuche der Niederländer, den Eismeister in Peking zu beeinflussen, als solche bezeichnet. Bei der erfolgreichsten Eisschnelllauf-Nation der Welt hatte das große Aufregung hervorgerufen.

Die Chefs de Mission der niederländischen und der schwedischen Mannschaft in Peking hatten sich getroffen, ein Meeting, das van der Poel begrüßte. Am Freitag machte er deutlich, dass es ihm nicht um die Eisbeschaffenheit in Peking gegangen sei, sondern um die grundsätzliche Praxis der Niederländer, die seiner Ansicht nach stets versuchten, beim Eismeister zu erreichen, dass das Eis eine Beschaffenheit wie im „Thialf“ in Heerenveen habe.

„Ich stehe zu meinen Worten“, sagte van der Poel. „Wir müssen uns einig werden, worum es geht in diesem Sport. Meine Zukunft liegt außerhalb. Aber ich möchte, dass aufgehört wird, auf das Wettkampfpersonal Einfluss zu nehmen. Wo hört das auf? Beim Eismeister? Bei den Kurvenrichtern? Bei den Zeitnehmern? Korruption war das angemessene Wort.“ Auch zum von ihm gezogenen Vergleich mit Doping stand van der Poel. „Ich verabscheue Doping. Aber im Regelwerk ist das auch ‚nur’ Betrug. Einfluss auf das Wettkampfpersonal zu nehmen ist auch Betrug. Und der niederländische Verband macht das seit Jahren.“