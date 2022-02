Ireen Wüst schafft Einmaliges : Gold bei fünf Olympischen Spielen

Aktualisiert am

Eisschnellläuferin Ireen Wüst gewinnt in Peking im Rennen über 1500 Meter. Sie ist damit die einzige Frau, die bei fünf Olympischen Spielen gesiegt hat. Doch kein Erfolg fiel ihr so schwer wie dieser.

Wie heißt die jüngste niederländische Olympia­siegerin? Ireen Wüst. Wie heißt die älteste niederländische Olympia­siegerin? Ireen Wüst. Und ja, die einzige Frau, die bei fünf Olympischen Spielen gesiegt hat, heißt ebenfalls – Ireen Wüst. Das gab es noch nie, weder im Sommer noch im Winter.

Am Montagnachmittag hat Ireen Wüst, inzwischen 35 Jahre alt, das Rennen der Eisschnellläuferinnen über 1500 Meter gewonnen. Es ist ihr sechster Olympiasieg, der zweite auf dieser Strecke nach Vancouver 2010, dazu kommen fünf Silber-, eine Bronzemedaille. In olympischer Rekordzeit (1:53,28 Minuten) siegte Wüst vor der Japanerin Miho Takagi (1:53,72) und Antoinette de Jong (1:54,82).

„Ich habe mich gut gefühlt im Training und hatte viel Selbstvertrauen“, sagte Wüst anschließend, aber kein Olympiasieg sei ihr so schwergefallen wie dieser in Peking. Kein Vergleich mit den Spielen 2006 in Turin. Dort, erzählte Wüst, sei das mit 19 Jahren gewesen wie bei einer Kuh, die im Frühjahr das erste Mal auf die Weide kommt. Oder wie bei einem Kind im Süßigkeitenladen.

Inzwischen sei viel geschehen, sie habe vieles überwinden müssen, deshalb sei der Sieg in Peking weit emotionaler. Wüst erinnerte an ihre Freundin, die Eisschnellläuferin Pauline van Deutekom, die vor drei Jahren im Alter von 37 Jahren an Lungenkrebs starb. „Dann die Familie nicht dazuhaben, die eigene Freundin zu vermissen macht es ziemlich schwer“, sagte Wüst.

Die Berlinerin Michelle Uhrig kam nach 2:00,20 Minuten auf Platz 25 unter 30 Läuferinnen. Uhrig läuft in Peking am 19. Februar noch im Massenstart-Rennen.