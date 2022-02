Eisschnellläuferin Jackson : Ein Sprint in die Sportgeschichte

Es gibt ein paar Orte auf der Welt, die dazu prädestinieren, eine große Eisschnellläuferin zu werden. Etliche davon liegen in den Niederlanden, eher wenige mitten in Florida. Erin Jackson stammt aus Ocala, einer Stadt mit 60 000 Einwohnern in dem amerikanischen Bundesstaat, rund eineinhalb Stunden nördlich von Orlando. Dort wird der seltene Frost allenfalls als Gefahr angesehen – für den Orangenanbau. Und doch ist Ocala nun auch Heimat einer Eisschnelllauf-Olympiasiegerin. Erin Jackson ist seit Sonntagabend die erste Afroamerikanerin, die Olympiasiegerin im Eisschnelllauf wurde. Die 29-Jährige siegte in 37,04 Sekunden über 500 Meter, vor der Japanerin Miho Takagi (37,12) und Angelina Golikowa aus der Mannschaft des Russischen Olympischen Komitees (37,21). „Ich wünschte, ich könnte in Worte fassen, wie ich mich fühle. Die Medaille bedeutet so viel“, sagte Erin Jackson.

Christoph Becker Sportredakteur.



Ihre Geschichte ist auch deshalb bemerkenswert, weil ihre Teamkollegin Brittany Bowe ihr Anfang Januar ihren Startplatz überlassen hatte, nachdem Jackson bei den amerikanischen Trials gestolpert und nur Dritte geworden war. Bowe, am Sonntag über einen Quotenplatz des amerikanischen Teams in Peking ebenfalls am Start, wurde im olympischen Rennen mit einer Sekunde Rückstand Sechzehnte. Sie hatte schon im Januar gesagt, Jackson habe ihren Platz verdient, weil sie „die Beste der Welt“ sei. In Peking stellte sich heraus, dass die vier Jahre ältere Bowe richtig lag. Brittany Bowe stammt ebenfalls aus Ocala, wie auch Joey Mantia, der über 1000 und 1500 Meter in Peking am Start ist. Alle drei haben sich über das Inline-Skating zu Eisschnellläufern entwickelt.