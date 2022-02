Eiskunstlaufen bei Olympia : Lauter Dramen von Chen bis Walijewa

Nathan Chens Gesicht sagt mehr als all seine nüchternen Worte: Er ist am Ziel, die Opfer haben sich gelohnt. Bild: Imago

Einer hatte es den Russen gezeigt. Er ganz persönlich, und er machte kein Hehl daraus. Ein paar Minuten nachdem sein Schüler Nathan Chen in Peking zum Eiskunstlauf-Olympiasieger geworden war, stand Rafael Harutjunjan in der Mixed Zone. Als ein glücklicher, von seinen Gefühlen bewegter Mann. Sein Schüler Chen hatte Gold gewonnen. Und damit war Rafael Harutjunjan, vor 64 Jahren als Armenier in Tiflis geboren, am Ziel, das Star-Spangled-Banner der Amerikaner auf der Mütze und der Jacke. Er hatte es Moskau gezeigt. Der Moskauer Schule. Denen in der russischen Hauptstadt, denen er nicht gut genug war als Eiskunstlauftrainer. „Ja, ich bin emotional. Ich habe 1976 angefangen. Bis jetzt bin ich durch einen Sumpf gewatet. Es war hart. Mittendrin wäre ich fast gestorben“, sagte Harutjunjan. Anfang des Jahrtausends hatte er Moskau verlassen, ist nach Westen gegangen, über den Atlantik. Kalifornien.

Olympische Winterspiele 2022 Medaillenspiegel

Christoph Becker Sportredakteur. Folgen Ich folge



Es ist eine Aufsteigergeschichte, der Sieg des Duos Chen und Harutjunjan, eine Mi­grantengeschichte, eine Gewinnergeschichte. Wer sich durchbeißen muss, weiß, wo er hinwill. Weiß, wo ganz oben ist. „Wenn wir Zweiter oder Dritter geworden wären, wäre ich traurig“, sagte Harutjunjan. „Jetzt bin ich froh. Er hat’s geschafft. Ich hab es für mich geschafft. Als ich Russland verlassen habe, wollte ich es allen zeigen. Denen, die mich da verjagt haben, mir das Leben schwer gemacht haben. Denen wollte ich es zeigen, zeigen, dass es einen Grund gibt, warum ich gegangen bin. Das hat mich angetrieben. Sie haben immer noch Büros und sitzen da, und sie sehen, was ich durchmachen musste. Zwanzig Jahre lang.“ Als er in Peking ankam, sagte Harutjunjan, habe er gewusst, dass Chen Olympiasieger würde. „Weil er besser ist, definitiv besser.“ Besser als Yuzuru Hanyu, der Olympiasieger von Sotschi und Pyeongchang, als Shoma Uno, als Yuma Kagiyama. Besser als die Japaner.