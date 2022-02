Russische Eiskunstläuferin : Der Absturz der Kamila Walijewa

Sturz und Tränen: Kamila Walijewa fällt in ihrer Kür mehrfach aufs Eis und wird am Ende tief enttäuschte Vierte. Bild: Getty

Ein Sternchen auf dem Eis. Ein Sternchen an Nummer eins. Vierfach-Salchow. Dreifach-Axel. Vierfacher Toeloop und ein dreifacher hinten drauf. Und noch ein Dreifach-Loop. Alles gestanden. Das Sternchen fliegt dem Sieg entgegen. Das war der Plan. Doch das Sternchen ist ein 15 Jahre altes Mädchen. Es hat dem Druck nicht standgehalten. Kamila Walijewa, die beste Eiskunstläuferin der Welt, ist gestürzt. Und hat am Ende ihrer Kür von Peking die Augen aufgerissen mit einem Blick, der sagt, dass sie am Abgrund steht. An einem Abgrund, an den sie andere gestellt haben.

Kamila Walijewa ist Vierte geworden in Peking. Am Donnerstagabend musste sie beim dreifachen Axel aufs Eis fassen und geriet beim vierfachen Toeloop in Rücklage, stürzte beim anschließenden dreifachen Salchow. Ihre Trainerin Eteri Tutberidse, müsste – womöglich gemeinsam mit dem einst wegen Dopings gesperrten Mannschaftsarzt Filipp Schwezkij – mehr als jeder andere Mensch erklären, dass ihre Schülerin Walijewa unter diesen Umständen bei Olympischen Spielen antrat. Unter dem Verdacht, im Dezember gedopt zu haben, oder besser: unter dem Verdacht, gedopt gewesen zu sein.