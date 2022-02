Olympisches Eishockey-Turnier : USA scheitert an der Slowakei

Drei Siege in der Vorrunde sind Makulatur: Das amerikanische Eishockey-Team scheitert schon im Viertelfinale an Deutschland-Bezwinger Slowakei. Finnland erreicht gegen die Schweiz auch die nächste Runde.

Das Vorrunden-Turnier bei den Olympischen Spielen im Eishockey erwies sich mal wieder als Makulatur: Die USA hatte in Gruppe A alle drei Spiele gewonnen, darunter auch den Erzrivalen Kanada mit 4:2. Als einziges der zwölf Teams zogen die Amerikaner mit Maximalpunktzahl ins Viertelfinale ein. Doch bei einem Turniersystem, in dem alle zwölf Mannschaften zumindest mit dem Umweg über die Playoffs weiterkamen, hatte dieses Resultat nicht mehr Aussagekraft als Platz 1 in der Setzliste für die K.o.-Runde.

Dort traf das Team USA an diesem Mittwoch auf Deutschland-Bezwinger Slowakei, und scheiterte spektakulär mit 2:3 im Penaltyschießen. Die Slowaken greifen dagegen nach ihrer ersten Olympia-Medaille. Das slowakische Team, Achter nach der Vorrunde, das auch die deutsche Auswahl mit einem 4:0 in den Playoffs nach Hause geschickt hatte, rettete sich gegen die favorisierten Amerikaner 44 Sekunden vor Ende des dritten Drittels mit dem Treffer von Marek Hrivik zum 2:2 (1:1, 0:1, 1:0) in die Verlängerung.

Dort fiel kein weiterer Treffer mehr. Im Penaltyschießen traf nur Peter Cehlarik, aber da die Amerikaner alle fünf Versuche ausließen, reichte dieser Treffer zum Sieg und dem Einzug in die Medaillenrunde. „Jetzt haben wir die Chance auf eine Medaille. Aber ich versuche, ruhig zu bleiben“, sagte Cehlarik: „Der Job ist noch nicht beendet.“

Der 17-jährige Juraj Slavkovsky hatte die Slowaken mit seinem fünften Turniertor (12.) in Führung gebracht. Nick Abruzzese (20.) und Sam Hentges (29.) drehten das Spiel zugunsten der Amerikaner, ehe Kapitän Hrivik die Partie noch einmal kippen ließ.

Auch das in der Vorrunde überraschend forsch aufspielende Team aus Dänemark ist ausgeschieden: Gegen Pyeongchang-Olympiasieger Russland unterlagen die Skandinavier mit 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). Trotz drückender Überlegenheit und einer einseitigen Schussstatistik zugunsten der Russen gelang der entscheidende Treffer von Wjatscheslaw Woinow, der schon vor vier Jahren zu dem Team gehörte, das Deutschland im Endspiel bezwang, erst gut vier Minuten vor dem Spielende in Überzahl. Wadim Schipatschjow (14.) und Nikita Nesterow (35.) erzielten die weiteren Tore für die Russen. Dem Berliner Frans Nielsen gelang für Dänemark, das in der Vorrunde gegen Tschechien und die Schweiz gewonnen hatte und in den Playoffs Lettland bezwang, nur der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich (23.).

Die stark besetzte Nationalmannschaft der Schweiz verliert deutlich gegen Finnland mit 1:5 (0:2, 1:1, 0:2). Miro Aaltonen (9.), Mikko Lehtonen (11.) und Marko Anttila (24.) sorgten für einen beruhigenden 3:0-Vorsprung der Finnen, Andres Ambühl (38.) verkürzte. Iiro Pakarinen (56.) und Teemu Hartikainen (57.) trafen ins leere Tor, als der Schweizer Trainer Patrick Fischer früh den Torwart vom Eis nahm. Doch die Überzahl brachte keinen Erfolg.

Die Slowaken stehen nun zum zweiten Mal nach 2010 in der Runde der letzten Vier bei einem OIympiaturnier. Damals unterlagen sie im kleinen Finale den Finnen. Die Amerikaner, die nach der NHL-Absage vorwiegend auf Collegespieler setzten, verpassten dagegen wie schon vor vier Jahren das Halbfinale. Die „Sbornaja“, die unter dem Namen des Russischen Olympischen Komitees (ROC) antritt, hatte 2018 das Endspiel gegen die deutsche Mannschaft mit 4:3 nach Verlängerung gewonnen.

Im ersten Halbfinale am Freitag (5.10 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zu Olympia und in der ARD, sowie bei Eurosport) trifft Finnland auf die Slowakei. Im Anschluss (14.10 Uhr MEZ) bekommt es die russische Auswahl mit dem Sieger des Duells zwischen Kanada und Schweden zu tun.