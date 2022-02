Eileen Gu bei Olympia : Die Mission der Schneeprinzessin in China

Eileen Gu wurde in den USA geboren. Für Olympia in China wurde aus ihr Gu Ailing: Die 18 Jahre alte Ski-Freestylerin startet für das Heimatland ihrer Mutter. Es geht um mehr als sportlichen Erfolg.

Mit den Ski unter den Füßen fliegt sie durch die Luft, wie eine Gymnastin bewegt Eileen Gu sich in der Halfpipe. Ihr Körper rotiert in jede Richtung, ihre Ski überkreuzt sie in der Höhe. Wie ein Kolibri schraubt sie sich nach oben, wie eine Balletttänzerin wirbelt sie seitwärts durch die Luft. Dreht sich immer schneller. Die Landung: sanft setzt sie die Füße in den Schnee.

Stefanie Sippel Sportredakteurin. Folgen Ich folge Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



„Snow Princess“ wird sie in China genannt. Eileen Gu, 18 Jahre alt, kann das Gesicht der Olympischen Spiele in Peking werden, wenn sie liefert. Ihr Gesicht: schon jetzt auf Postern, in sozialen Medien, im chinesischen Staatsfernsehen. Gu, so sagt sie, macht das alles nicht nur für sich. Sie will junge Frauen für den Sport motivieren – vor allem in China.