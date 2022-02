Ski-Freestylerin Eileen Gu : Chinas Superstar zwischen den Welten

Im letzten Run fällt alles von Eileen Gu ab, der Druck, den sie sich selbst gemacht hatte. Sie slidet nur noch durch die Halfpipe, springt links und rechts an der Kante hoch. Macht eine Grätsche in der Luft. Keine Saltos, Drehungen, Eileen Gu, so scheint es, will nur noch ankommen. Die Spannung ist aus ihrem Körper gewichen. Sie fährt aus der Halfpipe, biegt langsam um die Kurve. „Ich hatte das Gefühl, ich habe mir das verdient“, sagt Gu. Keine Wolke aus Schneestaub, die den größten Star der Winterspiele zum Abschluss umgibt.

Olympische Winterspiele 2022 Medaillenspiegel

Stefanie Sippel Sportredakteurin. Folgen Ich folge

Zweimal Gold, im Big Air und in der Halfpipe, ihrer besten Disziplin, Silber im Slopestyle – schon jetzt ist sie eine der erfolgreichsten Freestyle-Skierinnen. Mit ihren Skiern springt sie über riesige Rampen, fliegt über Hügel im Slopestylepark oder wirbelt durch die Halfpipe. Im Snowpark erzielte sie am Freitag 95,25 Punkte – weit mehr als alle anderen.