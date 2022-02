Bild: Reuters

In Gedanken bei Papa

Nach seinen goldenen Sprüngen in den Olymp schweifte Big-Air-Sieger Birk Ruud mit den Gedanken ein wenig ab. Zu Ehren seines Vaters Oivind, der im April 2021 an Krebs gestorben war, trug der 21-Jährige ein goldenes Armband am linken Handgelenk, das dieser ihm einst geschenkt hatte: „Ich glaube, er wäre sehr glücklich, wenn er sehen würde, wie glücklich ich hier bin und dass ich meine Ziele erreiche.“ In Peking gewann Ruud die olympische Big-Air-Premiere dank überragender Sprünge in den ersten beiden der drei Finaldurchgänge mit 187,75 Punkten. Silber ging auf der Anlage in Shougang an den US-Amerikaner Colby Stevenson (183,00), Bronze an den Schweden Henrik Harlaut (91,00). Auf die WM-Teilnahme im vergangenen Jahr hatte Ruud verzichtet, um bei seinem Vater sein zu können. „Ich bin sehr dankbar für diese Zeit, die wir noch hatten", erzählte er in Peking: „Die Familie stand eng zusammen, das hat mich getragen." (sid)