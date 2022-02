Bild: EPA

Dieses Mal für Amerika

Zur ersten Olympiasiegerin im Einzelschlitten hat sich Weltmeisterin Kaillie Humphries gekröhnt. Mit dem komfortablen Vorsprung von 1,54 Sekunden lag sie vor ihrer Landsfrau Elana Meyers Taylor, Christine de Bruin (Kanada/+1,76) sicherte sich Bronze. Es war der insgesamt dritte Olympiasieg für die 36-jährige Humphries, allerdings der erste unter US-amerikanischer Flagge: Die gebürtige Kanadierin hatte im Dezember auch die Staatsbürgerschaft der USA angenommen. Die deutsche Laura Nolte (Winterberg) verpasste bei der Olympia-Premiere im Monobob in Peking eine Medaille knapp. Die WM-Dritte rutschte am Entscheidungstag vom Bronzerang noch auf den vierten Platz ab. Damit endete ein Wettkampf im Yanqing Sliding Center erstmals komplett ohne deutsche Medaille. In den ersten sechs Entscheidungen im Rodeln und Skeleton hatten ausschließlich Athletinnen und Athleten aus Deutschland triumphiert. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte die Monobobs vor vier Jahren ins Frauen-Programm der Winterspiele von Peking aufgenommen. Die Einführung ist umstritten. Der Einzelschlitten ist im Fahrerfeld nicht sonderlich beliebt, auch weil der Teamgedanke anders als im Zweier auf der Strecke bleibt. (dpa)