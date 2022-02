Snowboarderin Leilani Ettel : „Ich will, dass die Leute sehen, wie cool das ist“

Abgehoben mit ganz viel Spaß: Leilani Ettel in der Halfpipe (2021 in Aspen) Bild: AFP

Noch einmal schlafen. Dann ist Leilani Ettel an einem ihrer Traumziele angekommen. Die olympische Halfpipe-Entscheidung ist für die 19 Jahre alte Snowboarderin aus München der erste strahlende Höhepunkt ihrer Karriere. Trotz Corona, trotz China als Ort der Entscheidung: „Ich werde jeden Moment genießen“, sagt sie. „Ich werde alles aufsaugen.“

Leilani Ettels Wesen ist weit entfernt von Klagen, Ängsten und Bedauern. Wer mit ihr spricht in den Bergen, im Schnee, der lernt schnell, dass auch eine Corona-Maske Lebensfreude und Begeisterung nicht immer verbergen kann. Auch Augen sprechen Bände. „Die Essenz des Snowboardens ist Spaß“, sagt Leilani Ettel. „Wenn wir Snowboarden, dann will ich, dass die Leute sehen, wie cool das ist, wie viel Freude es uns macht. Ich will, dass es ansteckend ist, dass wir damit Kinder inspirieren zu sagen, Snowboarden, das wollen wir auch.“

In der vergangenen Saison war die Münchner Einser-Abiturientin, deren Vorname aus dem Hawaiianischen stammt, bei allen Halfpipe-Weltcups unter die besten zehn gekommen, in der Weltrangliste war sie auf Rang sieben notiert. Eine Medaille bei Olympia war so weit nicht weg. Dann riss bei einem Sturz im Sommercamp ein Syndesmoseband im Fuß. Operation. Erst einmal aus der Traum.

„Ich habe mich voll in die Reha reingehauen“, erzählt Leilani Ettel. Und hat auch dem Unfall etwas Positives abgewonnen. „Man kommt da richtig fit wieder raus.“ Die Ziele danach waren erst einmal kleiner: Wieder Vertrauen in den eigenen Körper aufbauen, sich wieder an die schwierigen Tricks in der sechs Meter hohen Halfpipe heranwagen, schließlich die Qualifikation für Peking schaffen. Das war nicht einfach. Es gab wegen Corona nur drei Halfpipe-Weltcups in dieser Saison, drei Möglichkeiten, sich für Olympia zu qualifizieren. Leilani Ettel hat es geschafft, nun kann das Abenteuer beginnen.

Wie wird sie in den Wettkampf gehen? „Mit der gleichen Einstellung, mit der ich immer snowboarde“, sagt sie. „Mit der Freude, im Kreis von Freunden an der Halfpipe zu stehen und fahren zu dürfen und der Welt zu zeigen, wie cool Snowboarden ist.“

Das mit der Freundschaft unter den Fahrern und Fahrerinnen ist keine Worthülse. „Bei jedem Camp sind immer die gleichen Leute“, sagt Leilani Ettel. „Wir alle kennen uns seit Jahren, wir motivieren und inspirieren uns gegenseitig, wir lernen neue Tricks zusammen, wir sehen, wie wir selbst und die anderen besser werden und freuen uns darüber. Es ist eine große Community mit Leuten aus der ganzen Welt, mit einem echten Hauch von Familiengefühl.“

Natürlich geht es im Wettkampf auch unter Freundinnen ums Gewinnen. Bei Olympia um Medaillen. Leilani Ettel gehört nach ihrer Verletzung nicht zum Kreis der Favoritinnen, sie muss erst einmal die Qualifikation an diesem Mittwoch (2.30 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zu Olympia, im ZDF und bei Eurosport) überstehen.

Dafür muss die Leistung stimmen – und die Wertung der Punktrichter, die nicht immer ganz nachvollziehbar ist. Die Frage ist: Soll man bei Olympia Neues zeigen, einen superschweren Trick, einstudiert, aber trotzdem ein Wagnis? „Wenn man an diesem besonderen Tag das Selbstvertrauen hat“, sagt Leilani Ettel. „warum nicht?“