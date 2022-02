Slalom-Drama bei Olympia : Tränen statt Gold für Lena Dürr

Aktualisiert am

Da stand sie nun im Zielraum der Slalom-Piste von Yanqing, blickte mit leerem Blick zurück auf den olympischen Hang und suchte wohl die Hundertstelsekunden, die sie dort gelassen hatte. Und zog sich dann die Skibrille wieder übers Gesicht, nachdem ihr die Tränen der Enttäuschung in die Augen geschossen waren. Lena Dürr aus Germering hatte soeben um die Winzigkeit von 0,19 Sekunden die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen verpasst. Und, schlimmer noch, um ganze sieben Hundertstel Bronze. Vierte. Die gefühlte Höchststrafe bei Olympia.

Und keine dreißig Meter entfernt posierten die drei Glücklichen im Schnee für die schnellen Siegerfotos, die nach der ersten Durchgang wohl kaum noch mit dieser Podiumskonstellation gerechnet hätten: die Slowakin Petra Vlhova jubelte als Olympiasiegerin gemeinsam mit der Österreicherin Katharina Liensberger und Wendy Holdener aus der Schweiz, die sich Bronze sicherte. Drei Spitzen-Skifahrerinnen, die von den Plätzen acht, sieben und fünf nach dem ersten Durchgang im zweiten noch nach vorne gefahren waren.

Und die Führende nach dem ersten Durchgang? Hat ihre Chance im Steilhang verspielt. „Jetzt tut's grad richtig weh“, bekannte Lena Dürr tapfer, aber doch auch schluchzend im ersten Interview mit dem ZDF. „Ganz knapp“ und „echt so knapp“, das war ihre wiederkehrenden Worte – und dass es insgesamt ein „super Rennen“ war, wie sie der Reporterin versicherte, konnte sie als Trost nicht annehmen: „Grad nicht“.

Dabei war die 30 Jahre alte Lena Dürr zuversichtlich in den zweiten Lauf gegangen. „Das stresst mich jetzt nicht“, hatte sie über die Situation gesagt, dass sie als Letzte der Favoritinnen ins Rennen um die Medaillen gehen musste. „Ich hab 'nen Plan“, kündigte sie für den zweiten Lauf an und schloss mir den Worten: „Das war unheimlich viel Spaß.“

Sie hatte ja auch allen Grund zur Zuversicht, denn der aktuelle Winter war bislang mit Abstand der Beste in ihrer Karriere. Mit dem langen Anlauf von rund 170 Weltcuprennen hatte sie es endlich in die Weltelite geschafft. Dreimal war sie schon aufs Siegerpodest bei einem Weltcup-Slalom gefahren. Nur Vlhová, Holdener und die Amerikanerin Mikaela Shiffrin waren besser in dieser Saison als Lena Dürr, deren Vater einst als Abfahrer im Weltcup aktiv war.

Als Vierte der Slalom-Wertung kam sie ins ferne China gereist. Und auch dort fühlte sie sich wohl, in einer Wohngemeinschaft mit der jungen Emma Aicher, die am Mittwoch den 18. Rang belegte, und Speedfahrerin Kira Weidle, deren olympische Herausforderungen erst noch bevorstehen. „A mords-Gaudi“ hätten sie, verkündeten alle drei. Und wer sah, wie Weidle im Zielraum mit ihrer Zimmer- und Teamkollegin mitfieberte, der glaubte sofort, dass die Stimmung stimmt bei den deutschen Damen.

Und dann kam der Showdown am Olympiaberg. Eröffnet von Petra Vlhová, der Gesamt-Weltcupsiegerin des Vorwinters und führenden Slalom-Fahrerin der aktuellen Saison. Den ersten Lauf hatte sie für ihre Verhältnisse vermurkst, war mit 72 Hundertstel Rückstand auf Lena Dürr, die die Gunst der Startnummer 1 mit ihrer feinfühligen Fahrweise zur Laufbestzeit genutzt hatte.

Vlhová dagegen haderte mit dem aggressiven Kunstschnee, der ihrer ebenfalls aggressiven Fahrweise mit hohem Kantendruck nicht entgegenkam. Ihr Glück sollte sein, dass der zweite Lauf von ihrem Trainer Mauro Pinin ausgeflaggt wurde. Ein erfahrener Coach, der schon Tina Maze zu höchsten Ehren getrieben hatte und der seiner aktuellen Fahrerin einen etwas drehenden Lauf auf den Leib schneiderte, bei dem die Slowakin ihre überragende Technik ausspielen konnte. Laufbestzeit für die 26-Jährige, aber sollte es reichen?

Als nächste ging Katharina Liensberger ins Rennen. Die Weltmeisterin aus dem Vorjahr. Auch sie fuhr den zweiten Lauf beherzter, doch zu Vlhovas Zeit fehlten acht Hundertstel. Rang zwei. Die Amerikanerin Paula Moltzan verpatzte ihren Lauf. Und Wendy Holdener, die „ewige Zweite“ landete als Dritte im Ziel und machte sich schon mit den Gedanken vertraut, dass das nicht reichen würde für eine Medaille.

Doch die Slowenin Andreja Slokar fuhr anschließend zwar gut, aber nicht gut genug. Und die frisch gekürte Riesenslalom-Olympiasiegerin Sara Hector schien zwar beflügelt von Gold auf der Weg zur Bestzeit, doch dann stoppte ein Einfädler die Schwedin. Und Michelle Gisin, die besonnene Schweizerin, die sich immer singend auf ihre Läufe einstimmt, ging das Werk allzu zaghaft an: raus aus den Medaillenrängen.

Von Mikaela Shiffrin sprach zu diesem Zeitpunkt keiner mehr. Der Star der Szene, schon im Riesenslalom vor drei Tagen nach zehn Sekunden eingefädelt, war diesmal schon beim vierten Tor ausgeschieden. Und diesmal konnte die Amerikanerin die Tränen nicht mehr zurückhalten. „Es ist nicht das Ende der Welt“, sagte die 26-Jährige nach ihrem zweiten Debakel binnen weniger Tage: „Aber ich glaube, ich muss viel hinterfragen.“ Sie werde versuchen, noch einmal den Reset-Knopf zu drücken, kündigte sie an: „Vielleicht gelingt es mir diesmal besser“, sagte sie. Auch, wenn sie nicht genau wisse, wie.

Sollte Lena Dürr die Gunst der Stunde nutzen können? Sollte sie zur dritten deutschen Slalom-Olympiasiegerin avancieren nach Rosi Mittermaier 1976, Hilde Gerg 1998 und Maria Höfl-Riesch 2010? Eine Dreiviertel Sekunde Vorsprung nahm sie mit auf die Reise durch die 65 Tore. Der Start gelang, die Führung hielt. Doch dann kam der Steilhang. Sie verlor der Rhythmus. „Ein Fehler zu viel“, meinte sie hinterher mit tonloser Stimme. Auch die „letzte Haarnadel bin ich nicht gut gefahren“. Die Sekundenbruchteile zerrannen, wie die Medaillenträume schmolzen, im künstlichen Schnee von Yanqing. Neuntbeste Laufzeit. Viertbeste Gesamtzeit. Die Blechmedaille. „Das ist echt nur bitter“, sagte Lena Dürr, zeigte aber Größe und schloss mit den Worten: „Danke fürs Daumen drücken.“