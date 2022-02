Skispringerin Althaus : „Momente, wo ich hoffe, dass es ein schlimmer Albtraum war“

Aktualisiert am

Katharina Althaus auf der Skisprungschanze Zhangjiakou bei den Olympischen Winterspielen Bild: Reuters

Wegen eines angeblich regelwidrigen Anzugs wurde Katharina Althaus beim Mixed-Springen in Peking disqualifiziert. In einem Interview verrät sie, was ihr geholfen hat diese Enttäuschung zu verarbeiten.