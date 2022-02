Mixed-Skispringen bei Olympia : Warum Katharina Althaus disqualifiziert wurde

Es sollte eigentlich ein Wettbewerb werden, der Aufbruchstimmung vermittelt. Doch für die Skisprung-Auswahl des Deutschen Skiverbands (DSV) nahm die Premiere des Mixed-Wettbewerbs bei Olympia einen Verlauf, der für Missmut sorgte – und dessen Nachhall zu personellen Konsequenzen führen könnte. Als am Montag in Zhangjiakou die Medaillen für die Viererteams vergeben wurden, durften Selina Freitag, Katharina Althaus, Constantin Schmid und Karl Geiger nicht mehr mitmachen: Das Quartett, das bis zu diesem Zeitpunkt beste Aussichten besessen hatte, auf dem Treppchen zu landen, wurde durch die Disqualifikation von Katharina Althaus um alle Chancen gebracht, gerade als Geiger bei achtbaren 101,5 Metern gelandet war.

Marc Heinrich Sportredakteur. Folgen Ich folge



Die Materialkontrolle, die unter der Aufsicht des Finnen Mika Jukkara und der Polin Aga Baczkowska stand, beanstandete den Anzug von Althaus, der nicht regelkonform gewesen sein soll. Unter anderem wird bei den Prüfungen darauf geachtet, dass der Abstand zwischen Körper und Stoffhülle an keiner Stelle mehr als drei Zentimeter beträgt; außerdem wird die Luftdurchlässigkeit untersucht. Damit soll verhindert werden, dass es mit Hilfe eigenmächtiger Eingriffe am Equipment zu unerlaubten aerodynamischen Vorteilen bei der Luftfahrt kommt.

Die Deutschen reagierten erbost auf den Ausschluss. Stefan Horngacher, der Bundestrainer der Männer, sprach von „einem Kasperletheater“. Er machte den Inspektoren des Internationalen Skiverbands (FIS) Vorwürfe: „Sie fangen jetzt bei der Olympiade an, plötzlich anders zu messen“, sagte Horn­gacher und verwies darauf, dass es „auch im Herrenbereich immer wieder Probleme in diesem Winter gab“. Jukkara hatte seinen Posten erst im vorigen Herbst angetreten und den langjährigen Ordnungshüter Josef Gratzer aus Österreich abgelöst. „Der neue Kontrolleur hat die Kontrollen extrem verschärft – gefühlt auch sehr verschärft für die deutschen Skispringer“, echauffierte sich Horn­gacher. Er ließ anklingen, dass er sich Gedanken mache, unter diesen Umständen seine Aufgabe, bei der er vertraglich zunächst noch bis zum Ende dieser Saison an den DSV gebunden ist, überhaupt fortzusetzen.

Nicht nur die Deutschen waren sich keines Fehlverhaltens bewusst. Auch die Österreicher, Norweger und Japaner wurden aus dem Wettbewerb genommen. Bei ihnen erwischte es ebenfalls jeweils eine Springerin, die mit ihrem Outfit gegen die Bestimmungen verstoßen haben soll. Dem Vernehmen nach wurde bei allen beanstandet, dass im Schritt die Toleranzgrenze, wie weit sich der Kunststoff dehnen lässt, überschritten worden sei. Daniela Iraschko-Stolz aus dem Team Austria liefen danach genauso die Tränen über die Wangen wie der Japanerin Sara Takanashi und der aus Oberstdorf stammenden Katharina Althaus, die am Samstag im Einzel Silber gewonnen hatte.

„Das ist skandalös“

Horst Hüttel, der Sportdirektor des DSV, sagte, dass die 25-Jährige „selbstverständlich“ mit dem gleichen Material angetreten sei wie bei ihrem Medaillengewinn, bei dem alles mit rechten Dingen zugegangen sei – und unbeanstandet geblieben sei. „Hier wurde heute mit anderen Maßstäben kontrolliert, eine andere Erklärung haben wir nicht. Das ist ein totaler Schlamassel. Die Athletinnen so vorzuführen, ist starker Tobak. Das ist skandalös.“

Als Sieger aus dieser durch die chaotischen Einflüsse unberechenbar verlaufenden Auseinandersetzung gingen die Slowenen hervor, sie verwiesen das Team des Russischen Olympischen Komitees auf den zweiten Platz. Dritter wurde überraschend Kanada. Hüttel wies darauf hin, dass 16 Sportler, die sich intensiv auf einen großen Auftritt vorbereitet haben, um den Lohn ihrer Mühe gebracht worden seien: „Die vier größten Nationen sind ja nicht alle bescheuert und wollen manipulieren. So macht man die Sache ein Stück weit kaputt.“

Mehr zum Thema 1/

Katharina Althaus berichtete, sie sei so umfassend durchgecheckt worden „wie noch nie“. Ungefähr 20 Minuten habe die Visitation gedauert, für die sie im Alltag während des Weltcups üblicherweise nur einen Bruchteil der Zeit veranschlagen müsse. Am Montag habe sie den Eindruck gewonnen, dass so lange insistiert wurde, „bis etwas gefunden wurde“. Sie sei „stinksauer und enttäuscht. Es tut richtig weh. Mir tut es für das Team leid, dass mein Name dasteht“, sagte Althaus. Geiger fand, es handele sich um „eine bodenlose Frechheit“.

Die Möglichkeit eines gemeinsamen Protests, der vom DSV und dem Österreichischen Skiverband ins Auge gefasst worden war, um den für sie als unerträglich empfundenen Urteilen zu widersprechen, wurde nach einem Moment der Erörterung ausgeschlagen. Mit der fairen Geste endete eine Erstaufführung, die Gewinner und Verlierer in einem Gedanken einte: Sie konnten es kaum fassen, was soeben in diesen denkwürdigen zwei Stunden geschehen war.