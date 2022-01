Ski alpin vor Olympia : Mehr Kälte für Kira Weidle, bitte!

Deutschlands beste Abfahrtsläuferin Kira Weidle hat bei Plusgraden nicht so ein gutes Gefühl. Dennoch reicht es zu Platz vier auf der Kandahar. Und bei Olympia in China soll es ziemlich kalt werden.

In Peking soll es abwärts weiter aufwärtsgehen: Bei ihrem Heimrennen in Garmisch-Partenkirchen wird Kira Weidle Vierte. Bild: Imago

Die Veranstalter im Werdenfelser Land lassen sich gern etwas Besonderes einfallen für die Siegerehrung. Einmal hatten sie den früheren Weltklasse-Riesenslalomfahrer Max Rieger aus dem nahen Mittenwald extra vom Skikurs weggeholt und kurzerhand verpflichtet, weil Felix Neureuther nach dem ersten Durchgang gute Aussichten hatte, auf dem Podest zu landen. Die Aktion war vergeblich, Neureuther fiel noch weit zurück.

Auch in diesem Jahr hatte das Organisationskomitee in Garmisch-Partenkirchen eine pfiffige Idee. Damit sich die Athletinnen ihre Trophäen bei der Siegerehrung bei den Rennen auf der Kandahar nicht wie sonst im Weltcup wegen der Pandemie selbst nehmen mussten, stand ein Roboter, der sonst in der Pflege eingesetzt wird, im Schnee. Der überreichte dann brav die Preise an die drei Besten und schwenkte die Fahne der siegreichen Nation.

Sie hatten sich in Garmisch-Partenkirchen vorgestellt, dass dann am Samstag im Zielraum nach der Abfahrt Schwarz-Rot-Gold wehen würde für Kira Weidle. Aber die war schon zurück im Hotel, als der weiße Roboter seinen großen Auftritt hatte. „Das hätte ich mir gerne live angeschaut, aber da waren wir zu langsam“, sagte Cheftrainer Jürgen Graller. Um winzige vier Hundertstelsekunden verpasste Kira Weidle als Vierte den zweiten Podestplatz in dieser Saison, von der Siegerin Corinne Suter aus der Schweiz trennten sie dann schon etwas beachtlichere 0,82 Sekunden.

Kein Verzicht bei Kira Weidle

„Das ist kein Weltuntergang“, sagte Kira Weidle – mit etwas Abstand allerdings. Denn zunächst haderte sie ziemlich mit ihrem Auftritt. Sie sinnierte lange in der Hocke über ihre Fahrt, schüttelte zwischendurch immer wieder den Kopf und ließ sich von Alpindirektor Wolfgang Maier trösten. Beim Super-G einen Tag später war es nicht viel anders. Denn mit Platz 20 und 1,70 Sekunden Rückstand auf die beiden Siegerinnen Federica Brignone (Italien) und Cornelia Hütter (Österreich) musste sie einen kleinen Rückschlag im Vergleich zu ihrem Auftritt in Cortina d’Ampezzo in der Vorwoche, als sie Zwölfte geworden war, hinnehmen.

Ganz vermessen war der Wunsch der Garmischer, dass die Deutsche zumindest bei der Siegerehrung in der Abfahrt dabei ist, ja nicht, er stimmte schließlich mit dem Ziel der Athletin überein. Und die Chancen standen auch deshalb nicht schlecht, weil ein paar Skirennläuferinnen aus der Weltelite auf dieses letzte Renn-Wochenende vor den Olympischen Winterspielen in Peking verzichteten – unfreiwillig wie die verletzten Sofia Goggia und Breezy Johnson, die Nummer eins und zwei in der Abfahrt in diesem Winter. Während die Olympiasiegerin von 2018 aus Italien aber noch hofft, trotz Teilabriss des Kreuzbandes starten zu können, steht für die Amerikanerin Johnson schon fest, dass sie auch die Spiele verpassen wird.

Andere legten freiwillig eine Pause ein, Lara Gut-Behrami aus der Schweiz zum Beispiel, Siegerin von Zauchensee Mitte Januar, oder deren Teamkollegin Michelle Gisin und Esther Ledecka aus Tschechien. Und auch die Dominatorinnen im Weltcup, Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova, entschieden sich gegen einen letzten Weltcup-Test in den schnellen Disziplinen. Für Kira Weidle kam ein Verzicht nicht infrage. Schließlich, sagt sie, „ist es der Heim-Weltcup“. Wenngleich die Rennen ohne Publikum stattfinden mussten, wäre es kein gutes Signal gewesen, hätte die einzige deutsche Abfahrerin im Weltcup gefehlt. Für die Garmischer sind die Weltcup-Rennen im Moment die einzige Bühne, um sich mit Blick auf die Bewerbung um die Ausrichtung der alpinen Ski-WM 2027 zu empfehlen.

Der Deutsche Skiverband hatte darauf verzichtet, die ihm zustehenden Startplätze aufzufüllen, es fehlen derzeit einfach Athletinnen, die in der Lage sind, so anspruchsvolle Abfahrten wie die WM-Strecke von 2011 zu bewältigen. Im Super-G durften dann Carina Stuffer und Nadia Kapfer mitfahren, sie landeten auf den Plätzen 32 und 33. Man habe „ein kleines und feines Team“, sagt Cheftrainer Graller, das trifft auf den Weltcup zu und erst recht auf die Winterspiele.

Denn zwei der drei deutschen Alpin-Frauen, die in Peking dabei sind, gehören zu den Medaillenaspirantinnen. Eben Kira Weidle, die mit dem zweiten Platz von Zauchensee und knapp verpasstem Podest in Garmisch als Empfehlung antritt – und vor allem Lena Dürr. Die Slalomläuferin ist die konstanteste Deutsche in dieser Saison. Platz drei im Disziplin-Weltcup, in fünf von sieben Torläufen unter den besten fünf, davon dreimal Dritte. Sie habe, findet Graller, „viel Selbstvertrauen und viel Spaß am Skifahren“.

Das trifft auch auf Kira Weidle zu, denn es sei gut zu wissen, dass es auch weit nach vorne gehe, wenn es nicht ganz optimal laufe, sagt sie. „Es gab ein paar Dinge, die nicht so funktioniert haben wie in den letzten Tagen“, sagte sie nach der Abfahrt. Die Piste hatte sich im Vergleich zum Training verändert, es war deutlich wärmer geworden. „Und bei Plusgraden“, gibt sie zu, „habe ich nicht so ein gutes Gefühl. Da bin ich nicht mehr ganz selbstbewusst auf dem Ski, und dann versuche ich es mit aller Gewalt.“ Wenn die Temperaturen das größte Problem von Kira Weidle sind, ist sie bestens präpariert für Olympia. Denn dass es zu warm wird in den nächsten Wochen in den Bergen von Yanqing, muss sie nicht befürchten.