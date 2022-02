Positive Tests in Peking : Corona-Ausbruch im deutschen Olympia-Team

Einen Tag vor der Eröffnungsfeier der Winterspiele in Peking sind sechs Mitglieder des deutschen Teams positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Deutsche Olympische Sportbund mitteilte, sind von dem Ausbruch drei Teilmannschaften betroffen. Alle Tests wurden bei der Einreise an einem gesperrten Teil des Hauptstadt-Airports genommen, der durch zahlreiche Sicherheitskräfte und Trennzäune strikt von den anderen Reisenden getrennt ist.

Marc Heinrich Sportredakteur. Folgen Ich folge



An Bord einer Chartermaschine der Lufthansa, die Athleten und Betreuer aus Frankfurt in die chinesische Hauptstadt geflogen hatte, waren unter anderem die Eishockey-Nationalmannschaft, Snowboarder und Shorttracker. Alle Infizierten, deren Namen vom DOSB nicht veröffentlicht wurden, seien symptomfrei und wurden zunächst vom Rest des Teams getrennt, hieß es am Abend (Ortszeit). Weitere Tests zur Bestätigung seien angeordnet worden.

Von deren Ausgang hängt das anschließende Vorgehen der örtlichen Behörden ab. Alle übrigen 78 Mitglieder des „Team D“, die am Donnerstag eingereisten waren, wurden negativ getestet. Am Mittwoch hatte es in Eiskunstläufer Nolan Seegert einen ersten positiven Fall unter den deutschen Sportlern gegeben. Auch der Norweger Jarl Magnus Riiber, Gold-Favorit in der Nordischen Kombination, verpasst wegen eines positiven Corona-Tests auf jeden Fall den Olympia-Auftakt – und womöglich noch mehr.