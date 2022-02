Olympia in Peking : Paarläufer positiv

Eiskunstläufer Nolan Seegert ist als erster deutscher Sportler bei den Olympischen Winterspielen in Peking positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 29 Jahre alte Paarläufer befinde sich in einem Isolations-Hotel und sei symptomfrei, teilte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Mittwoch mit. Einige Tage zuvor war bereits bei einem deutschen Betreuer in der Bergregion Zhangjiakou eine Corona-Infektion festgestellt worden.

Im Eiskunstlauf-Team gibt es zudem einen bestätigten Kontaktfall. Seegert wollte mit seiner sportlichen Partnerin Minerva Hase bereits beim Kurzprogramm der Paare im Teamevent am Freitag an den Start gehen. Zudem sind Seegert und Hase für den Paarlauf-Wettbewerb am 18. und 19. Februar gemeldet. Sie hatten sich in Russland auf Olympia vorbereitet.

Ein Eishockey-Spieler weniger

Zudem reist das deutsche Eishockey-Team nach einem Corona-Fall vorerst mit einem Spieler weniger nach Peking. Einer der 25 Nationalspieler im Kader von Bundestrainer Toni Söderholm habe sich kürzlich mit dem Coronavirus infiziert und habe noch nicht die notwendigen vier Negativtests nacheinander vorweisen können, teilte der Deutsche Eishockey-Bund am Mittwoch mit. Wer der betroffene Athlet ist, ließ der Verband offen. Der Spieler werde voraussichtlich am Freitag nach China fliegen.

Wer sich bei Olympia in Peking mit dem Virus angesteckt hat, wird in einem eigens dafür vorgesehenen Hotel isoliert. Nur nach zwei negativen PCR-Tests im Abstand von mindestens 24 Stunden können die Betroffenen dieses vor Ablauf von zehn Tagen wieder verlassen. Nach dieser Frist ist nur noch ein negativer PCR-Test nötig.

Die Gesamtzahl der positiven Tests gaben die Olympia-Macher am Mittwoch mit 232 an. Davon wurden 136 Infektionen bei den Kontrollen am Flughafen festgestellt, 96 innerhalb des sogenannten geschlossenen Kreislaufs für alle Olympia-Beteiligten.

Skeletoni Axel Jungk darf unterdessen doch nach Peking reisen. Der Skeletoni aus Oberbärenburg hat die notwendigen negativen PCR-Tests zusammen und darf an den Olympischen Winterspielen teilnehmen. „Besser spät als nie“, postete er auf Instagram. Nach zwei emotional harten Wochen habe er jetzt „einfach nur Bock auf alles was jetzt noch kommt“, schrieb er weiter. Jungk wird nun am Donnerstag in der Olympia-Stadt erwartet.

Österreichs Skisprung-Team der Frauen muss dagegen auch den coronabedingten Ausfall von Jacqueline Seifriedsberger verkraften. Sie wurde unmittelbar vor ihrem Abflug positiv getestet, wie das Österreichische Olympiateam mitteilte. Auch Norwegens Skispringer Daniel-André Tande und Johann André Forfang werden das bevorstehende Olympia-Einzel von Peking coronabedingt verpassen. Die Präsidentin des Französischen Olympia- und Sportkomitees, Brigitte Henriques, sowie die Leiterin der französischen Delegation, Nathalie Péchalat, wurden ebenfalls vor ihrer Abreise positiv auf das Corona-Virus getestet.

Auch im Fall weiter steigender Corona-Zahlen bei Olympia will das IOC keine Grenzmarke für einen Abbruch der Winterspiele festlegen. „Wir setzen uns keine Schwellenwerte. Es geht auch nicht nur um die konkreten Zahlen, sondern auch darum, inwieweit Fälle innerhalb der Blase miteinander zusammenhängen“, sagte Brian McCloskey, Leiter der Medizinischen Expertenkommission. Bislang habe es in der Corona-Blase vor Beginn der Spiele bei den ermittelten Infektionen keine miteinander verbundenen Fälle gegeben.

Eisige Temperaturen in Zhangjiakou

Langlauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder kann sich dagegen vorstellen, dass Rennen wegen der Kälte verschoben werden. „Offiziell ist die Grenze, ab der ein Rennen abgesagt oder verschoben werden muss, bei minus 20 Grad. Ich denke nicht, dass wir die knacken. Aber es kann passieren“. Zudem sei der zuweilen kräftige Wind eine besondere Herausforderung. An den neuen Olympia-Loipen von Zhangjiakou herrschten in den ersten Tagen eisige Bedingungen.

Die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) schließt diesmal Manipulationen von Doping-Proben im Kontrolllabor der Winterspiele in Peking so gut wie aus. „Wir haben gelernt, haben Beobachter auch im Labor und haben einen neuen Lieferanten der Proben-Fläschchen“, sagte Wada-Generaldirektor Olivier Niggli. Bei den Winterspielen 2014 in Sotschi hatte der russische Gastgeber Proben seiner Athleten im Kontrolllabor durch Öffnen der Fläschchen ausgetauscht, um Doping zu vertuschen. Bei den Peking-Spielen wird erstmals die Bluttropfen-Methode (Dried-Blood-Spot) vollumfänglich bei Doping-Tests eingesetzt. Dabei werden Bluttropfen auf Filterpapier getrocknet und danach analysiert.

Olympischer Fackellauf hat begonnen

Zwei Tage vor der Eröffnungsfeier hat der Fackellauf in Peking begonnen. Vor einigen hundert Zuschauern starteten die ersten Läufer am Waldpark nördlich vom Olympiagelände. Der erste Fackelträger war der erste chinesische Weltmeister im Eisschnelllauf von 1963, Luo Zhihan, der die Fackel dann an den chinesischen Astronauten Jing Haipeng übergab.

Wegen der Pandemie findet der Fackellauf nur eingeschränkt und unter starken Vorsichtsmaßnahmen statt. Über drei Tage wird das olympische Feuer von Peking zu den anderen beiden Wettkampfstätten in Yanqing und Zhangjiakou vor den Toren der Hauptstadt getragen, bevor es zur feierlichen Eröffnung der Spiele am Freitag wieder nach Peking zurückkehrt.

20.000 Euro für einen Olympiasieg

Die Deutsche Sporthilfe gab unterdessen bekannt, dass sie einen Olympiasieg bei den Winterspielen in Peking wie in den vergangenen Jahren wieder mit einer Prämie von 20.000 Euro belohnt. Silber und Gold werden mit 15.000 beziehungsweise 10.000 Euro honoriert. Auch für das Erreichen der Ränge vier bis acht werden abgestuft Prämien von 5000 bis 1500 Euro gezahlt.