Skicross bei Olympia : Tobias Müller ist auf der wilden Jagd

Es war ein Wagnis, keine Frage. Und irgendwann meldeten sich natürlich die Zweifler, kamen Fragen wie: Musste das sein? War es nicht offensichtlich, dass die Entscheidung riskant sein würde, womöglich seine sportliche Zukunft gefährden könnte? Siebenmal war Tobias Müller Weltmeister im Telemark-Skifahren gewesen, dreimal Gesamtweltcupsieger, 46 Weltcups hatte er gewonnen. Er war einer der besten Telemarker der Welt, und trotzdem: Er gab all das auf. Fing wieder bei Null an. Im Skicross. Der Grund dafür lautete: Olympia.

Bernd Steinle Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Am Freitag ist er am Start. Skicross ist seit 2010 bei Winterspielen dabei. Telemark bislang nicht. „Ich habe den Wechsel nie bereut“, sagt der 29 Jahre alte Allgäuer vom SC Fischen. „Aber ich wusste, das wird ein harter Kampf, eine Riesen-Herausforderung.“ Doch darauf war er vorbereitet. Müller ist ein extrem vielseitiger Skifahrer, er hatte als Alpinrennfahrer im Allgäuer Schülerkader begonnen, war als Langläufer im Landeskader und fand dann, als er aus gesundheitlichen Gründen mit dem Langlaufsport aufhören musste, über einen Freund zum Telemarken.

„Das war für mich die ideale Mischung aus Langlauf und Alpin.“ Durch die Parallelwettbewerbe im Telemark war er mit der besonderen Anspannung vertraut, gegen direkte Konkurrenten fahren zu müssen, wie im Skicross. Er wusste, was es bedeutete, um Titel zu fahren, auch bei Weltmeisterschaften, er kannte das Leben als Leistungssportler. Was er nicht kannte, war das, was Skicross ausmacht: spektakuläre Positionskämpfe, enge Situationen, Schulter-an-Schulter-Duelle, in denen man sich behaupten, sich durchsetzen muss. Aber wie also lernt man Skicross?

Podestplatzierung Mitte Januar

„Am Anfang ist es wichtig, Erfahrung zu sammeln, zu lernen, wie man sich in Läufen verhält“, sagt Müller. Im Skicross starten vier Athleten in einem Lauf, ein schneller Start ist wichtig, auch wenn es in den wenigsten Fällen einem Fahrer gelingt, sich schon entscheidend abzusetzen, zu groß ist die Leistungsdichte. Bleibt also nur: Überholen auf dem Kurs. „Man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, Situationen richtig einschätzen. Cool bleiben, auf seine Chance warten und dann in Sekundenbruchteilen die richtige Entscheidung treffen, sonst ist es vorbei.“ Erfahrung hilft. Kein Wunder, dass der aktuelle Weltmeister im Skicross gerade 36 Jahre alt geworden ist: der Schweizer Alex Fiva.

2017 startete Tobias Müller in seine erste Saison als Skicrosser. Er war viel im Europacup unterwegs, beendete die Gesamtwertung als Fünfter. Danach versuchte sich der Sportsoldat im Weltcup zu etablieren, sammelte auch dort erste Spitzenplatzierungen. Im vergangenen Jahr machten ihm Hüft- und Rückenprobleme zu schaffen, sie beschäftigten ihn den ganzen Sommer über, doch beim ersten Weltcup 2021/2022 wurde er gleich Achter. Er fühlte sich wohl auf den Strecken, fuhr beim Weltcup in Val Thorens (Frankreich) die beste Qualifikationszeit, wurde Fünfter. Mitte Januar ging es zu seinem Lieblingsrennen nach Nakiska (Kanada), da schaffte er seine erste Podestplatzierung, als Dritter. Und war damit am Ziel: Die Olympia-Teilnahme war fix.

Gute Resultate schaffen Sicherheit, und die, sagt Müller, „ist wichtig im Skicross“: die Überzeugung, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn man zu viert über kurvige, wellige, hartgefrorene, mit vielen Tücken versehene Strecken rast. „Du musst dir sicher sein, dass es klappt.“ Im Training lässt sich das nur bedingt simulieren, auch wenn die deutschen Skicrosser in der glücklichen Lage sind, sich in einem starken Team gegenseitig antreiben zu können. Florian Wilmsmann wurde Zweiter und Dritter im Weltcup, Daniel Bohn­acker einmal Siebter. „Wir können schon Heats auf hohem Niveau fahren, aber natürlich nicht mit allerletztem Einsatz“, sagt Müller.

Am Skicrossen hat der Quereinsteiger längst Gefallen gefunden. Die wilde Jagd mit scharfen Turns und luftigen Sprüngen erfordert rundum gut ausgebildete Skifahrer: mit viel Schnellkraft am Start, hohen technischen und koordinativen Fähigkeiten beim Fahren im Pulk, Kraft-Ausdauer, um bis zum Ende des Laufs auf der Höhe zu bleiben, und ausgereifter Taktik, um sich mit cleveren Manövern einen Vorteil zu verschaffen. „Man muss vielseitig aufgestellt sein und facettenreich trainieren“, sagt Müller. Das ist genau sein Ding.

Mit der Strecke in Peking kommt er gut zurecht, auf dem aggressiven Kunstschnee fühlt er sich wohl. Trotzdem weiß Müller: „Es ist ein weiter Weg zu den Medaillen.“ In Achtel-, Viertel- und Halbfinale kann viel passieren, das zeigte zuletzt das frühe Aus des Snowboardcrossers Martin Nörl, der als Mitfavorit nach einer Kollision schon im Viertelfinale scheiterte. Und dann war da noch der unglückliche Kurzauftritt von Alexander Schmid, dem Riesenslalomfahrer, der mit Zwischenbestzeit im ersten Durchgang ausschied, was Müller besonders bewegte.

Schmid ist sein Vereinskollege beim SC Fischen – und sein Cousin. Ab und zu gehen sie noch zusammen Skifahren, vor Peking war das aus Vorsichtsgründen nicht mehr drin. Am schönsten, sagt Müller, wäre es aber ohnehin gewesen, wenn sie zu dritt zu Olympia gefahren wären, mit Alexanders Bruder Manuel. Der hatte sich leider Ende August beim Abfahrtstraining schwer verletzt, „das ist so schade“, so Müller. Immerhin: Stolz auf sie, sagt Tobias Müller, sei der Opa, der früher selbst Alpinrennfahrer war, schon jetzt.