Farce beim Olympia-Skispringen : „Das war ein Desaster, das ist beschämend“

Die Farce um das Mixed-Skispringen sorgt weiter für großen Wirbel. Nach den Disqualifikationen von fünf Sportlerinnen gibt es scharfe Kritik. In den Fokus rücken die Kontrolleure. Eine wehrt sich nun.

Auch mit zeitlichem Abstand zum Geschehen hielten beide Seiten an ihren unterschiedlichen Sichtweisen fest. So stand nach der Disqualifikation von fünf Athletinnen beim Mixed-Skispringen auch lange im Anschluss Aussage gegen Aussage.

Horst Hüttel, der als Sportdirektor des Deutschen Skiverbandes als Teammanager bei den Olympia-Wettbewerben in Zhangjiakou im Einsatz ist, legte Wert auf die Feststellung, dass es keine unerlaubten Tricksereien am Sprunganzug von Katharina Althaus gegeben habe. Die Oberstdorferin war am Montagabend im ersten Durchgang von den Kontrolleuren ausgeschlossen worden, weil ihr Outfit nicht den Regularien entsprochen haben soll.

„In keinster Weise“, betonte Hüttel, sei es zu einer nicht statthaften Abänderungen an dem Sportdress gekommen. „Wir sind ja nicht bescheuert“, sagte der 53-Jährige am Dienstag. „Das ist das größte Schaufenster, was die Mädchen haben. Das Risiko geht keine ein, da lege ich die Hand dafür ins Feuer.“

Neben Althaus waren vier weitere Teilnehmerinnen, darunter Daniela Iraschko-Stolz aus Österreich und die mit 61 Weltcup-Erfolgen erfahrenste Teilnehmerin im Feld, die Japanerin Sarah Takanashi, aus der Wertung genommen worden, da ihre Spezialgarderobe nach Ansicht der Kontrolleure des Internationalen Skiverbandes (FIS) nicht den Vorschriften entsprach.

Eingesetzt als offizielle Beobachter waren die Polin Aga Baczkowska und der Finne Mika Jukkara. Baczkowska nahm zu den Vorwürfen Stellung und sagte, dass sie sich keiner Schuld bewusst ist. „Was soll ich denn machen, wenn jemand mit einem zehn Zentimeter zu großem Anzug springt? Also bitte! Das sieht man ja schon mit bloßem Auge“, sagte sie. Die Kritik an ihrer Person returnierte Baczkowska mit einem verbalen Konter: „Ich hätte nicht gedacht, dass dies bei Olympia passieren kann. Ich war davon ausgegangen, dass sich die Teams vorbereiten und den Wettkampf ernst nehmen.“

Hüttel sagte, dass „man sich natürlich an gewissen Limits bewegt, aber die wurden ja im Einzel-Wettbewerb und vorher auch ein Stück weit angegangen und diskutiert, aber nie überzogen“. Er wisse, dass Althaus „mit exakt dem gleichen Anzug gesprungen ist wie im Einzel“. Am Wochenende war an der Ausrüstung der Oberstdorferin nichts bemängelt worden. Althaus gewann Silber.

Die 25-Jährige teilte über die sozialen Medien mit, dass es ihr nicht gut gehe: „Mein Herz ist gebrochen, bei 160 Weltcups, fünf Weltmeisterschaften und dreimal Olympia zum ersten Mal disqualifiziert", schrieb sie. Und weiter: „Unsere Namen stehen jetzt alle da, und wir haben die Arschkarte gezogen. Damit macht man Nationen kaputt, Förderungen und den ganzen Sport unfair.“ Althaus warf der FIS vor, dass sie das Frauen-Skispringen „zerstört“ habe.

Laut Reglement werden Skispringer und Skispringerinnen vor der Saison von Kopf bis Fuß vermessen; dabei werden unter anderem Daten wie Körpergröße, Armlänge, Beinlänge, Schrittlänge oder Gewicht erhoben. Auf Grundlage der erfassten Zahlen muss bei den Springen das passende Ski- und Anzugmaterial verwendet werden. In Zhangjiakou wurde an der Montur der fünf Protagonistinnen die Schrittlänge moniert. Dem Statuten zufolge darf der Anzug im Schritt aktuell maximal drei Zentimeter Abstand vom Körper haben.

Andreas Bauer, der früher beim DSV als Bundestrainer die Frauen anleitete und inzwischen als Mitglied der Materialkommission und dem Sprungkomitees der FIS angehört, ließ ebenfalls kein gutes Haar am Weltverband. Die Frauen seien vor einem Millionenpublikum vorgeführt worden. „So darf sich eine Sportart auf der weltgrößten Bühne des Sports nicht präsentieren. Das war ein Skandal“, sagte er in einem Interview mit der „Stuttgarter Zeitung“.

Der Österreicher Sepp Gratzer, der bis zum vergangenen Jahr das Equipment der Skispringer begutachtete, nannte die Vorkommnisse beschämend. Er kritisierte in einem Gespräch mit der „Tiroler Tageszeitung“: „Das war ein Desaster.“ Die Schuld für die Farce trage auch sein Nachfolger Jukkara. „Ich habe den Eindruck, dass er von heute auf morgen alles verändern und die Kontrolltätigkeit anders anlegen will. Für mich ist er momentan nicht der richtige Mann auf dem Platz, da hat man sich wohl geirrt“, sagte Gratzer.

Und er ergänzte im Rückblick auf die eigene Tätigkeit: „Unsere Prämisse war immer: Die Materialkontrolle darf in einem Wettkampf nie ganz im Vordergrund stehen. Sie ist eine Randerscheinung, die Fairness und Chancengleichheit garantiert. Das ist offensichtlich in diesem Fall nicht gelungen.“