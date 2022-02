Aus für Shorttrackerin Seidel : Vom Aufstehen und wieder Fallen

Einen Sommer lang gekämpft. Gegen die Schmerzen. Den Gedanken weggedrückt, ob Olympia das wert ist. Einmal noch, bevor die Zukunft beginnt. Sie soll abseits vom Eis liegen. Einen Sommer, Herbst, Winter noch Gegenwart. Auf das Rad umgestiegen, weil das Bein immer noch zu sehr schmerzt, um joggen zu gehen. Zurück aufs Eis. In die Schlittschuhe, in denen die Schmerzen zu ertragen sind. Besser als Joggen. Auf den letzten Drücker für Olympia nominiert. Nach China geflogen vor zwei Wochen, durch alle Corona-Kontrollen gekommen, gewartet, gewartet, gewartet.

Auf diesen Tag. Mittwoch, 16. Februar. Shorttrack, 1500 Meter, zweites Viertelfinale. Anna Seidel aus Dresden steht im Hauptstadt-Hallenstadion von Peking. Als einzige deutsche Shorttrackerin bei diesen Spielen. Als zweitbeste Europas. Silber bei der Europameisterschaft in Danzig vergangenes Jahr. Dann der Sturz kurz vor der WM in Dordrecht im vergangenen März. Schien- und Wadenbeinbruch und der Kampf zurück, bis hierher nach Peking. Eine Geschichte vom Aufstehen, den Schmerzen zum Trotz. Den Metallschienen im Bein zum Trotz. Anna Seidel fühlt sich gut. „Sehr gut in den Trainings“, wird sie hinterher sagen. „Und auch in dem Warm-up.“