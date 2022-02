Werner Schuster im Interview : „Karl Geiger kann alles“

Aktualisiert am

Die deutschen Skispringer um Mitfavorit Karl Geiger qualifizierten sich mühelos für das Olympia-Einzel, sprangen der Weltelite aber hinterher. Geiger schaffte am Samstag 97,5 Meter und belegte in Zhangjiakou Rang neun. Schon in den sechs Trainingssprüngen hatte der Weltcup-Gesamtführende aus Oberstdorf den starken Eindruck der laufenden Saison nicht bestätigen können. Markus Eisenbichler wurde nach einem Sprung auf 91 Meter 23. Qualifikationssieger wurde Marius Lindvik aus Norwegen, der 100,5 Meter sprang.

Marc Heinrich Sportredakteur.



Werner Schuster, wie schätzen Sie Karl Geiger und Markus Eisenbichler ein? Können die zwei deutschen Top-Springer nach den bisherigen Eindrücken in diesem Winter in Sachen Olympiasieg ein Wort mitreden?