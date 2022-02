Deutsche in der Mixed-Staffel : Minus zwölf Grad, starker Wind und Nervosität

Am Ende reicht es für das deutsche Team beim ersten Biathlon-Rennen nur für Platz fünf. Vor allem der Wind und die eisige Kälte machen den Athleten bei Olympia in Peking schwer zu schaffen.

Vanessa Voigt bleibt zu lange auf der Matte liegen. Die Schüsse gehen daneben. Immer wieder das Geräusch der Patronen. Ihre Konkurrentinnen laufen an ihren Füßen vorbei, nicht der beste Start. War es die Nervosität? Die Kälte oder der Wind? Minus zwölf Grad in Zhangjiakou, die Biathlon-Strecke wird in ein kaltes Licht getaucht. Hinter den kahlen Bergen geht die Sonne unter. Das erste Biathlon-Rennen, die Mixed-Staffel. Vor vier Jahren war Deutschland knapp an einer Medaille vorbei geschrammt. In China kommt die Staffel über 4 x 6 Kilometer nur auf Platz fünf.

Am Schießstand ist der ruhige Atem von Denise Herrmann zu sehen, die zweite im Mixed-Team, kleine Wölkchen über ihrem Kopf. Kaum zu erkennen sind die Athletinnen, Mützen, Brillen, eingepackt gegen die Kälte. In ihren Gesichtern kleben bunte Tapes, die wärmen sollen. Herrmann hatte vor dem Wettkampf probiert, Latexhandschuhe unter ihre Handschuhe zu ziehen, damit die Wärme sich darin aufstaut. Proben für den Extremfall. In China wurde er am Samstag zur Realität.

Schnell machen oder ruhig bleiben?

Im Liegen schießt Herrmann zu zaghaft, reagiert zu wenig auf den Wind, der das rote Fähnchen zucken lässt. Während des Laufens kann sie aufholen – von Rang 15 auf Rang zehn. Stehend läuft es besser für sie. Nach dem Rennen sagt sie: „Am Ende habe ich nur noch reingezitttert.“ Es ist eine hohe Kunst, bei solchen Bedingungen die richtige Taktik zu wählen. Alles schnell machen, mehr nachladen. Oder ruhig bleiben?

Nach dem Schießen rast Herrmann los, in langen Schwüngen in die letzte Runde. Sich dabei nicht selbst überschätzen, das ist wichtig, weiß sie. „Der Körper reagiert, wenn man zu schnell losläuft“, sagt sie hinterher. Auf der Tribünen hüpfen die wenigen chinesischen Zuschauer auf und ab und wedeln mit den Fahnen. Nicht nur den Athleten und Athletinnen macht die Kälte zu schaffen.

Nach der Übergabe auf Benedikt Doll kniet Herrmann im Schnee, streckt ihre Zunge kurz heraus, die Erschöpfung ist ihr anzusehen. Ein Kameramann filmt sie in diesem intimen Moment von nah. Vor dem Rennen hatte sie sich vorgenommen, kein Körnchen Energie mehr nach dem Rennen in ihrem Körper zu spüren.

Nawrath macht noch einige Plätze gut

Auch Doll hatte schon vor dem Rennen Respekt vor Höhe und Nervosität. Die Kälte lasse die Nervosität zusätzlich steigen, sagte er. Während Frankreich, Schweden, Norwegen, Italien, Belarus und Russland um die ersten Plätze kämpfen, kann Doll den Platz der Deutschen halten. Als er auf Philipp Nawrath übergibt, schreit er: „Los, los, los, go, go, go.“ Und Nawrath sprintet los, aufgeheizt durch die Worte seines Kollegen. Auch wenn das Schießen nicht perfekt läuft, kann er am Ende einige Plätze gut machen.

Die Medaillen machen die Favoriten für den Mixed-Staffel-Sieg unter sich aus. Auf der Zielgerade kämpfen Norwegen, Frankreich und das Team ROC, die russischen Athleten, um die Goldmedaille. Der Norweger Johannes Thingnes Bö rast in riesigen Schwüngen über den Schnee und kann den Sprint für sich entscheiden. Silber für Frankreich, Bronze für das Team ROC. Auf der Pressekonferenz später erwähnen sogar die Norweger die extrem schwierigen Bedingungen.

Was nehmen die deutschen Biathleten aus dem Rennen mit? Voigt sagt: „Ich habe gemerkt, dass Nervosität eine große Rolle für mich spielt. Bis Montag bekomme ich das aber gut hin.“ Dann steht das 15 Kilometer Einzel der Damen an (10.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zu Olympia, im ZDF und bei Eurosport). Ihre Teamkollegin Herrmann sagt: „Beim Schießen muss ich mutiger reagieren, wenn der Wind so stark ist.“ Nun wissen sie, wie ihre Körper unter Wettkampfbedingungen reagieren – auf Kälte und Wind.