Eishockeyspieler Tom Kühnhackl : „Jetzt müssen wir unsere beste Leistung abrufen“

Aktualisiert am

Nach der Niederlage gegen die USA muss das deutsche Eishockey-Team bei Olympia ins Alles-oder-Nichts-Spiel gegen die Slowakei. Tom Kühnhackl spricht zuvor darüber, was dort besser werden muss.

Tom Kühnhackl, gegen die USA sah es besser aus, was die deutsche Mannschaft auf dem Eis zeigte. Wie ärgerlich ist es, dass es dennoch 2:3 ausging und somit die zweite Niederlage nicht abgewendet werden konnte?

Marc Heinrich Sportredakteur. Folgen Ich folge



Sehr ärgerlich. Das war eine große Leistungssteigerung im Vergleich mit den ersten beiden Spielen. Wenn man gegen eine Mannschaft spielt, die körperlich und läuferisch ist so stark ist wie die Amerikaner, müssen wir schauen, dass wir das Spiel einfacher halten und keine leichten Fehler machen. Das müssen wir abstellen.

Welche Missgeschicke meinen Sie konkret?

Wir müssen ab und zu den Pass raus chippen, nicht den Extra-Pass wählen. Das macht vor allem auf dem kleinen Eis einen großen Unterschied. Wir müssen die Kleinigkeiten ein bisschen auspolieren, dann sind wir für das nächste Spiel bereit.

Die Amerikaner haben Ihnen gezeigt, wie Geradlinigkeit ausschaut, oder?

Ja, und die Kanadier zuvor auch. Sie haben die Scheiben direkt geschossen. Und für Verkehr vor dem Tor gesorgt. So schießt man heutzutage Tore. Das müssen wir auch in unser Spiel einbauen.

Die Deutschen wirkten beim dritten Spiel energischer und kämpferischer als bei vorherigen Auftritten. Wie erklären Sie das?

Gegen Kanada und China haben wir es nicht so umsetzen können, wie wir es gewollt haben. Dabei ist das unser Spiel. So müssen wir es 60 Minuten lang zeigen. Gegen die Amerikaner haben wir einen guten Job gemacht. Und auch füreinander gespielt. Auf der Bank waren die Emotionen ebenfalls da, als wir Schüsse geblockt oder einen Check gefahren haben. So müssen wir uns weiter gegenseitig unterstützen.

Bundestrainer Toni Söderholm hatte gegen die USA die Offensiv-Reihen neu gemischt. Wie war das für Sie?

Im Endeffekt ist es egal, wer mit wem spielt. Die fünf Leute, die auf dem Eis stehen, wissen, was sie zu tun haben. Sie müssen sich unterstützen. Wir haben ein sehr gutes Spiel gegen die Amerikaner gemacht, waren aber leider mit einem Tor hinten. Wenn wir jedoch an diese Leistung anknüpfen, können wir im nächsten Spiel etwas erreichen.

Mehr zum Thema 1/

Jetzt heißt es am Dienstag (5.10 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Olympia, im ZDF und bei Eurosport) gegen die Slowakei: Alles oder Nichts. Geht nun das Turnier erst richtig los?

Das ist richtig (lacht). Es ist aber nicht so, dass wir bislang mit der Einstellung reingegangen wären, dass es in den ersten drei Spielen um nichts geht. Wir haben uns vom ersten bis zum dritten Spiel jedes Mal ein bisschen gesteigert. Wir haben besser füreinander gespielt uns und besser ans System gehalten. Jetzt müssen wir unsere beste Leistung abrufen.

Aufgezeichnet von Marc Heinrich während eines Pool-Interviews in der Mixed Zone des Wukesong Sports Centre.