Quarantäne-Lage bei Olympia : Endlich öffentlicher Druck auf China

Abseits jeder politischen Diskussion sind gravierende Schwächen der Olympischen Winterspiele in Peking an ihrem Eröffnungswochenende sichtbar geworden. Die Klagen haben das Internationale Olympische Komitee (IOC) an seiner empfindlichsten Stelle getroffen: Sie kommen von den Sportlern.

Peking, am Sonntagvormittag um kurz nach elf Uhr. Christophe Dubi, der Exekutivdirektor des IOC, sitzt im Pressekonferenzsaal des Medienzentrums der Spiele. Eben hat Han Zhirong, die Vizepräsidentin des Organisationskomitees der Spiele (BOCOG), in einem Vortrag unter großzügiger Verwendung von Zitaten des Staats- und Parteichefs Xi Jinping zu „olympischen Idealen“ das „komfortable, warme und praktische“ Service-Angebot der chinesischen Organisatoren gepriesen und auf das große Lob verwiesen, das bei ihrer Organisation eingegangen sei. Dann übernimmt Dubi. Weder der Schweizer noch sein IOC sind vor den Spielen durch Kritik an den Chinesen aufgefallen. Das ändert sich an diesem Vormittag.

„Ich fühle mit den Sportlern mit“

„Nachlässigkeit kann kein Teil dieser Operation sein“, sagt Dubi, er spricht von der alltäglichen Organisation der Spiele: „Jeder Stein muss umgedreht werden“, es gebe eine „Pflicht gegenüber der olympischen Familie“, die erfüllt werden müsse. „Wir müssen dem Organisationskomitee helfen, die Probleme anzugehen“, fügte Dubi hinzu. „Ich fühle mit den Sportlern mit.“

Er spricht auch von deutschen Sportlern, von den Kombinierern Eric Frenzel und Terence Weber, von Eiskunstläufer Nolan Seegert. Es ist der Umgang der Chinesen mit ihnen, es ist die Klage des deutschen Chefs de Mission Dirk Schimmelpfennig vom Samstag, die endgültig offenlegt, dass diese Spiele ernsthafte Probleme in ihrem Tagesbetrieb haben, besonders im Umgang mit den Sportlern, die in China in die Isolationsquarantäne müssen.

24 Stunden nachdem der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) in einem dramatisch klingenden Appell auf die belastende Situation der betroffenen Sportler hingewiesen hatte, sendete der Verband die Botschaft, dass sich die Lage ein wenig gebessert habe. Eric Frenzel ist innerhalb seines Quarantänehotels im Cluster in ein größeres Zimmer mit „deutlich verbessertem Standard“ umgezogen, wie sein Foto zeigt.

Er bekam ein Fahrradergometer, um das Grundlagen-Ausdauer-Training wieder aufnehmen zu können nach drei Tagen Pause. „Die Lage hat sich definitiv verbessert, das ist jetzt zufriedenstellend“, sagte Hermann Weinbuch, der Bundestrainer der Nordischen Kombinierer, zu den Umständen, mit denen sich das Duo arrangieren müsse. Was aber auch dieses Statement zwischen den Zeilen zu verstehen gibt: Zuvor war die Unterbringung inakzeptabel.

Die Frage nach dem Ct-Wert

Frenzel ist vorerst erleichtert: „Ich habe Möglichkeiten, Sport zu machen, und das Essen passt so weit.“ Anfangs wirkte der positive Test bei Ankunft am vergangenen Donnerstag wie ein schwerer Niederschlag: „Ich habe zwei Jahre lang alles dafür getan, mich nicht mit diesem Virus anzustecken. Jetzt reise ich zu den Olympischen Spielen an und bin genau in diesem Moment positiv. Das war ein großer Schock. Ich möchte gedanklich positiv und stark bleiben, mich fit halten und dranbleiben, um die Chance zu ergreifen, falls ich diese bekommen sollte. (...) Ich muss jetzt geduldig bleiben, die Covid-Werte gehen glücklicherweise auch in die richtige Richtung. So hoffe ich, bald hier rauszukommen.“