DOSB-Präsident Weikert : „Vieles gefehlt“ bei Olympia in Peking

Sportlich zieht der DOSB auf seiner abschließenden Pressekonferenz eine positive Bilanz der Olympischen Winterspiele in Peking. Gleichwohl äußert Verbandspräsident Thomas Weikert auch Kritik an den Umständen.

Der Deutsche Olympische Sportbund hat seine Kritik an den Olympischen Winterspielen von Peking diplomatisch verpackt. DOSB-Präsident Thomas Weikert sprach auf der Abschlusspressekonferenz in Yanqing am Samstag von „funktionalen Spielen“, denen „vieles gefehlt“ habe. Weikert nannte die Bedingungen der Austragung in der Pandemie und fehlende „Zuschauer, Familien und das Deutsche Haus“. Zugleich kündigte der DOSB an, dass Bobsportler Thorsten Margis, der Francesco Friedrich zu einem weiteren Olympiasieg im Zweierbob geschoben hat, das deutsche Team als Fahnenträger bei der Abschlussfeier am Sonntag in Peking anführen wird. Damit solle sowohl der Beitrag von Margis zum Erfolg als auch die herausragende Bilanz der deutschen Kufensportler gewürdigt werden.

Olympische Winterspiele 2022

Weikert sagte, die Spiele von Peking seien zum dritten Mal nach Sotschi 2014 und Pyeongchang 2018 Winterspiele gewesen, die nicht auf einer Wintersporttradition aufgebaut gewesen seien. Er sei deshalb froh, dass 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo wieder Winterspiele stattfänden, die „wir lieben und auf die wir uns freuen“.

Zudem habe es in China „Kollateralschäden“ gegeben, was die Menschenrechtslage angeht, die Spuren seien nicht zu übersehen. „Menschenrechte sind nicht verzichtbar und nicht relativierbar“, sagte Weikert. Er habe auch mit Thomas Bach, dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, über die Menschenrechtssituation in China gesprochen. Auf Rückfrage, welche Themen dabei angesprochen worden seien, sagte Weikert: „Die Menschenrechtslage ist durch die Winterspiele nicht besser geworden.“ Das wisse auch Bach. Als konkretes Gesprächsthema nannte Weikert dessen Gespräch mit der Tennisspielerin Peng Shuai.

DOSB zieht positive sportliche Bilanz

Zugleich kündigte Weikert an, eine deutsche Olympia-Bewerbung „langsam und vernünftig“ für die Zeit nach 2030 auf den Weg bringen zu wollen, in einem langfristigen Dialog mit dem IOC. Weikert deutete die Gespräche der DOSB-Führung mit dem IOC als „internationales Comeback“. Das lässt sich, ohne dass Weikert es ausgesprochen hatte, so interpretieren, dass die Beziehung zum IOC wieder intakt ist, nachdem es zwischen Bach und dem früheren DOSB-Präsidenten Alfons Hörmann zu einem unverhohlenen Bruch gekommen war. „Ihr wart verschwunden, jetzt seid ihr wieder da“, sei die Botschaft, die er wahrgenommen habe, sagte Weikert.

In Bezug auf eine Olympia-Bewerbung sei „weder entschieden noch abschließend diskutiert“, ob es sich dabei um einen Anlauf auf Sommer- oder Winterspiele handeln soll. Weikert sagte in diesem Zusammenhang, dass eine Bewerbung gegen den Willen der Bevölkerung sinnlos sei.

Der für den Leistungssport verantwortliche DOSB-Vorstand Dirk Schimmelpfennig, Chef de mission des deutschen Teams in Peking, zog eine positive sportliche Bilanz des Abschneidens. Das deutsche Team habe die Erwartungen erfüllt, die von einem Abschneiden in einem Korridor der Ergebnisse von Pyeongchang (31 Medaillen) und Sotschi (19) ausgegangen waren.

Am Samstagmittag chinesischer Zeit hatten deutsche Sportler in Peking, Yanqing und Zhangjiakou 22 Medaillen gewonnen, allerdings samt und sonders durch Athleten lediglich zweier Verbände. Der Bob- und Schlittensportverband ist für 55 Prozent, der Deutsche Skiverband für 45 Prozent der deutschen Medaillen verantwortlich. In Pyeongchang hatten zudem Snowboarder, Eishockeyspieler und Eiskunstläufer Medaillen gewonnen. „Auch das gehört zum Gesamtbild“, sagte Schimmelpfennig. Für ihn ist Norwegen, die erfolgreichste Nation auch dieser Winterspiele, das „Maß aller Dinge“.

Schimmelpfennig nannte die Kompetenz des norwegischen Trainerteams und der konsequente Einstieg in den Jugendleistungssport als Kennzeichen der Qualität des norwegischen Wintersports. Angesichts des Skandals um die 15 Jahre alte russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa und die Erfolgsmuster des Trainingsprogramms der Eiskunstlauftrainerin Eteri Tutberidse sagte Schimmelpfennig, diese Entwicklung müsse „sehr, sehr kritisch hinterfragt werden“. Es sei richtig, in einzelnen Sportarten über Altersuntergrenzen für internationale Wettbewerbe zu diskutieren.