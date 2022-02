Langlauf bei den Winterspielen : Deutsche Frauen-Staffel gewinnt überraschend Olympia-Silber

Aktualisiert am

Die deutsche Langläuferin Victoria Carl während der 4x5-Kilometer-Staffel bei den Winterspielen in Zhangjiakou Bild: dpa

Zum ersten Mal seit den Winterspielen in Sotschi 2014 schaffen es deutsche Langläuferinnen wieder in die Medaillenränge. In Zhangjiakou muss sich die Frauen-Staffel nur dem russischen Team geschlagen geben.