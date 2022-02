Probleme bei Olympia : „Dieser Ort ist nicht für Biathlon gemacht“

Welche Handschuhe? Welche Mütze? Was ziehe ich drunter? Die Fragen stellte sich Vanessa Hinz vor dem ersten Biathlon-Frauenrennen. Wie am besten laufen beim starken Gegenwind? Was tun, wenn der Wind die Fahnen am Schießstand wieder zucken lässt? Das erste Rennen der Biathleten ist vorüber, die Mixed-Staffel, Deutschland hat Platz fünf erreicht. Und danach ist klar: Diese Bedingungen sind nichts für Anfänger. Sie sind aber auch nichts für erfahrene Athletinnen und Athleten. Nach dem Mixed-Rennen saß Tarjei Bö, Norweger, Goldmedaillengewinner im Mixed, auf dem Podium in der Pressekonferenz, mit verschränkten Armen. Er sagte: „Dieser Ort ist nicht für Biathlon gemacht.“

Auch Benedikt Doll sagte nach dem Rennen: „Irgendwann weiß man als Schütze nicht mehr, wohin man eigentlich schießt. Ob du die Fehler rechts oder links schießt.“ Die Kälte: ein weiterer Faktor, der ihn nervöser mache als sonst. Vor dem 15-Kilometer-Einzelrennen der Frauen an diesem Montag will Hinz, die das erste Mal bei Olympia an den Start geht, sich darüber nicht zu viele Gedanken machen. „Wenn ich weiß, was ich anziehe, will ich mich nicht so viel damit beschäftigen.“

Schon beim ersten Rennen waren die Biathleten kaum zu erkennen. Mützen, Brillen, eingepackt gegen die Kälte. In ihren Gesichtern kleben bunte Tapes, die wärmen sollen. Denise Herrmann hatte vor dem Wettkampf probiert, Latexhandschuhe unter ihre Handschuhe zu ziehen, damit die Wärme sich darin aufstaut. Proben für den Extremfall. Wie oft wird er noch eintreten, fragen sich die Biathleten? Bei mehr als minus 20 Grad sollen die Rennen abgesagt werden. Das heißt nicht, dass Temperaturen darunter den Körper nicht stark belasteten.

Auch Franziska Preuß, die wie Herrmann, Hinz und Vanessa Voigt an diesem Montag (10.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zu Olympia, im ZDF und bei Eurosport) starten wird, stellt sich auf schwierige Bedingungen ein. Die Strecke sei hart und langsam. Heißt: wenig gleiten – wenig Kraft sparen. Für Preuß ist es der erste Wettkampf nach langer Pause, erst Fußverletzung, dann Corona-Infektion. Bisher sei „ein bissl weniger Wind gemeldet“. Für die Biathleten wird die Wetter-Vorhersage in diesen Tagen zum Orakel.

Denise Herrmann hat die Bedingungen am Samstag schon erlebt. Sie versucht, ruhig zu atmen. Kleine weiße Wölkchen steigen über ihrem Kopf auf. Sie sagt: „Am Ende habe ich nur noch reingezitttert.“ Die hohe Kunst, bei solchen Bedingungen zu treffen. Oder einfach nur: Glück. Eine Phase ohne Böe erwischen.

Und die Kälte? Am Samstag sagte Teamarzt Bernd Wolfarth, die Kälte sei ein Hauptproblem. Bisher habe es aber noch keine Erfrierungen gegeben. „Die Extremitäten sind immer kritisch“, sagt er. Kein Wunder, dass schon vorher Handschuhe getestet wurden. Auch Wangen, Stirn und die Nase könnten Problem­zonen sein. In Sportarten wie Langlauf und Biathlon seien die Athleten es aber gewohnt, mit solchen Bedingungen umzugehen. Aber es kommen eben auch die Höhe und der Wind dazu – und der schlechte Untergrund. Die Langläufer berichteten, dass es sich anfühle, wie auf Styropor zu laufen. Vanessa Voigt hat das alles am Samstag schon erleben müssen. Ihre Kollegin Vanessa Hinz, die ihr beim Rennen zusah, sagt: „Brutal hart.“