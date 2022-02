Olympia-Biathlon der Damen : „Es fehlt die Lockerheit, es fehlt der Spaß“

Aktualisiert am

Franziska Preuß steht nach dem Rennen da, sie schaut nach unten, ihre Augen zusammengekniffen, die Mütze tief im Gesicht. Der Zweifel hat sich in ihre Körperhaltung geschmuggelt. Sie war im vergangenen Jahr so fit gewesen, dann Pause wegen eines Treppensturzes im Dezember 2021, kurz vor den Olympischen Spielen dann noch eine Corona-Infektion.

Stefanie Sippel Sportredakteurin. Folgen Ich folge

Wenn das Wort „wenn“ nicht wäre, wäre Franziska Preuß eine Medaillen-Kandidaten gewesen. Nun läuft sie hinterher, drei Fehler, Platz 30 für Preuß über 7,5 Kilometer im Sprint. Es sei von Anfang an zäh auf der Strecke gewesen. Ihr Gefühl: nicht gut. Ratlos ist Franziska Preuß auch darüber, wie sie ihre Technik beim Schießen im Stehen verbessern kann. Sie wisse nicht, warum es nicht funktioniere, sagte sie.

„Ich bin gerade viel zu verkopft in allem.“ Erst kurz vor den Spielen hatte sie entschieden, doch nach China zu fliegen. Sie fehlte beim letzten Weltcup vor den Spielen in Antholz, ebenso beim Heim-Weltcup in Ruhpolding. Sie habe die anderen vor ihrem Fenster zu Hause herlaufen sehen. Sie musste zu Hause bleiben.

Die Corona-Infektion kostete sie wichtige Vorbereitungswochen. Langsam musste sie sich wieder an ein höheres Level herantasten. Sie würde gerne agieren, aber es gehe nicht, sagte sie. Ein ungewohntes Gefühl, wenn man weiß, wie es sein könnte. „Es fehlt die Lockerheit, es fehlt der Spaß.“ Sie frage sich sogar, ob das alles noch einen Sinn ergeben würde, was sie da tue.

Sehr schwer sei es für sie, das gerade zu verarbeiten und auch – es zu akzeptieren. Natürlich hatte Preuß von einer Medaille geträumt, es ist ihr Langzeitziel, nun ist es in noch weitere Ferne gerückt. Kraft gebe ihr ihr Partner, der ehemalige Biathlet Simon Schempp.

Ihre Teamkolleginnen konnten bei diesem Rennen ebenfalls nicht vorne mitlaufen. Vanessa Voigt belegte Platz 18, Goldmedaillengewinnerin Denise Herrmann Platz 22 und Vanessa Hinz Platz 55. „Solche Kindergarten-Fehler dürfen einer erfahrenen Sportlerin wie mir nicht passieren“, sagte Hinz nach dem Sprint. Am Samstag steht das Sprint-Rennen der Männer an. Dort werden Benedikt Doll, Johannes Kühn, Philipp Nawrath und Roman Rees an den Start gehen.