Gold im Rodeln : Ludwig zähmt den Drachen

Niemand weiß beim Rodeln, wie es ausgeht. Doch am Ende gewinnt meistens ein Deutscher. Auf der gnadenlosen Bahn von Yanqing ist es Johannes Ludwig, der für Deutschland die erste Goldmedaille in Peking holt.

Gold im Rennrodeln. Ja, was denn sonst? Es ist zu einer ganz schönen Gewohnheit geworden, in Deutschland zu Zeiten von Winterspielen höchste Ansprüche zu stellen und dann nicht überrascht zu tun. Bei denen, die es genau wissen, sah das am Sonntag im Ziel des Eiskanals von Yanqing ganz anders aus. Jubelsprünge im deutschen Lager, Freudenschreie, als Johannes Ludwig ins Ziel sauste als Olympiasieger. Kaum hatte er die Arme hochgerissen beim Blick auf die Anzeigetafel, da packte ihn schon die Freude der Deutschen, der Trainer, Betreuer, vor allem der Konkurrenten Felix Loch (4.) und Max Langenhan (6.), die ihn mit fast mitreißender Dynamik in ihre Mitte nahmen. Ja, die Statistik erzählt die Geschichte vom Rennrodeln als Sport, bei dem viele Nationen mitfahren und die Deutschen siegen: in nun elf von sechzehn olympischen Männerrennen seit 1964. Aber nichts von dieser Wahrscheinlichkeit spiegelt die wahre Spannung des Wettkampfes von China, die sich in einem gewaltigen Schrei Ludwigs entlud: Jaaaa!

0,160 Sekunden Abstand zwischen Gold und Silber, zwischen dem Oberhofer und seinem Rivalen in diesem Kampf, dem Österreicher Wolfgang Kindl: Das gilt im Rennrodeln schon mal als respektabler Unterschied – im Weltcup über zwei Läufe. Bei Olympia sind es vier bis ins Ziel. Und eine Nacht voller Tücken dazwischen. Wenn Zeit bleibt, darüber nachzudenken, was auf dem Spiel steht, was passieren könnte. Startrekord im ersten Lauf von Ludwig, Führung, geschmolzen auf 0,035 Sekunden im zweiten. „Es begann von Neuem, es war ein neues Rennen am Sonntag“, sagt Ludwig. Er atmet aus, entlastet. Der Druck ist weg. War da einer? Der Thüringer ist 35. 2018 gewann er in Südkorea Bronze, auch weil Deutschlands Rodelstar Loch auf dem Weg zu Gold stürzte im letzten Durchgang. „Nein, ich habe nichts mehr zu beweisen, junge Athleten sind viel mehr abhängig von Erfolg und Misserfolg“, sagte Ludwig der F.A.Z. vor den Spielen.

Der Polizist hat Familie, zwei Kinder, es zieht ihn aufs Wasser, auch beruflich später mal. Das Leben dreht sich nicht nur um die Kurvenlage auf dem Rennrodel. Aber seit 2016 gehört er auch zu den Siegern. Und in dieser Saison beherrschte er den Weltcup, fünf Siege in neun Rennen. Und dann winkte noch einmal die Chance, den Traum zu verwirklichen, die letzte. Ludwig hat alles erlebt, einige Höhen, manche Tiefen, verpasste Olympiaqualifikationen, vierte Ränge, Zweifel, jetzt öffnet sich in seinem letzten olympischen Moment der Blick aufs Gold, greifbar wie nie zuvor. Kein Druck?

„Ich kanns kaum glauben“

„Ich habe gut geschlafen, ich war komischerweise relaxter als gestern“, erzählt Ludwig über die Nacht vor dem Finale, das Gold so schön schwer am Nacken ziehend, aber es wirkt noch nicht. Alles ist zu schnell gegangen, der Wettkampf, der Weg zum Sieg kreist noch im Kopf. Es gibt auch dazu eine Zahl: Streckenrekord im dritten Durchgang. So was wie eine Machtdemonstration oder eine Selbstbestätigung, eine notwendige. Kindl ist ein Phänomen. 1,66 Meter von Kopf bis Fuß sind keine Empfehlung für das professionelle Rennrodeln. Eher ein Ausschlusskriterium. Zu klein, zu leicht. Umso größer ist der Respekt, Ludwig, den besten Starter dank Größe und Kraft, angreifen zu können. Kindl ist eine Gefahr, die alle an der Strecke bewegt. Weil, Statistik und deutsche Rennrodel-Geschichte hin oder her, niemand weiß, wie es ausgehen wird. Zwar wächst der Vorsprung vor dem letzten Durchgang noch auf 0,113 Sekunden. Aber die Bahn sieht nicht nur aus der Vogelper­spektive wie ein Drachen aus, wie eine Schlange, die mit ihren Windungen selbst die Besten oben wie unten plötzlich auf die Probe stellt.

David Gleirscher stürzt, der Olympiasieger von 2018. Es reicht ein kleiner Fehler schon beim Einstieg, alles zu verlieren. Weil Tempoverschleppungen wegen der Aufwärtspassagen kaum auszugleichen sind. Ganz zu schweigen vom Verlust der Ideallinie vor dem letzten Huckel. Kindl schießt wie auf Schienen ins Ziel, makellos. Ludwig muss liefern. Vor der Olympiareise sprach er von der „Freude“, die ihn „bei meinem Sport“ gehalten hat in schwierigen Zeiten: „Was bin ich froh, dass ich so viele Jahre am Ball geblieben bin“, sagt er dem ZDF. Mit Geduld ist zum Finale alles zusammengekommen: seine Athletik, seine Fahrkunst, der schnelle Schlitten der Forschungs- und Entwicklungsstelle für Sportgeräte, veredelt in Oberhof, das Selbstbewusstsein, überall gewinnen zu können und – Ruhe. Letzter Lauf, noch einmal knapp 1600 Meter, die Zähne gefletscht, in die Bahn hineinkatapultiert mit den gewaltigen Armen, mit Tempo bis zu 130 vorbei an Schikanen, so hauchdünn wie der Vorsprung erscheint. Fehlerlos, aus der Distanz betrachtet, noch einmal rund 0,05 Sekunden schneller als Kindl.

„Ich kanns kaum glauben“, sagt Ludwig. Als er nach der Siegerehrung allen dankt, der Familie, dem Team, den Trainern, seinem Schlittenexperten in Oberhof, werden seine Augen feucht. So geht es vielen am Sonntag an der Bahn. Auf dem Podium stehen drei Sieger. Auch Kindl strahlt mit Silber und erst der Italiener Dominik Fischnaller, 2018 bei Olympia in Südkorea um 0,002 Sekunden Vierter – hinter Ludwig. Felix Loch, der dreimalige Olympiasieger, wegen Corona im Dezember nicht ganz in der Spur, nimmt diesen Rang gelassen hin, bevor er sagt, was viele über das deutsche Lager hinaus denken: „Freut mich riesig für Hansi, so viele Jahre hat er dafür gekämpft, das ist nach dieser Saison so verdient. Hut ab.“