Olympia-Beginn in Peking : Frenzel in Quarantäne – Eishockey-Team im Glück

Eric Frenzel muss in Peking vor dem Olympia-Start in Quarantäne. Bild: dpa

Die Nordischen Kombinierer Eric Frenzel und Terence Weber müssen bei den Olympischen Winterspielen in Peking vorerst in die Corona-Quarantäne. Dagegen ergaben Nachtests bei vier weiteren zunächst positiv getesteten deutschen Athleten aus dem Eishockey-Team und der Skeleton-Auswahl einen negativen Befund, wie der Deutsche Olympische Sportbund am Freitag mitteilte. Die Infektionen beim dreimaligen Olympiasieger Frenzel und seinem Teamkollegen Weber waren bei ihrer Einreise in Peking am Donnerstag festgestellt worden. Beide wurden vom Kombinierer-Team separiert. Es gebe keine weiteren Kontaktfälle, teilte der DOSB mit. Insgesamt ist die Zahl der auch durch Nachtests bestätigten deutschen Corona-Fälle nun auf vier gestiegen. Zuvor war ein Betreuer aus der DOSB-Delegation positiv getestet worden.

Bereits seit Mittwoch befindet sich Eiskunstläufer Nolan Seegert als erster deutscher Corona-Fall unter den Athleten in Peking im Quarantäne-Hotel. Mit Verzögerung wurde auch noch seine Paarlauf-Partnerin Minerva Hase offiziell als Kontaktperson eingestuft. Sie wurde im olympischen Dorf vom Team separiert, darf jedoch weiter individuell trainieren. Auch ein weiteres Mitglied des Eiskunstlauf-Teams gilt als sogenannter Close Contact. Wer sich bei Olympia in Peking mit dem Virus angesteckt hat, wird in einem eigens dafür vorgesehenen Hotel isoliert. Nur nach zwei negativen PCR-Tests im Abstand von mindestens 24 Stunden können die Betroffenen dieses vor Ablauf von zehn Tagen wieder verlassen. Nach dieser Frist ist nur noch ein negativer PCR-Test nötig.

In der Nordischen Kombination reißt damit die Serie der Corona-Fälle unmittelbar vor Eröffnung nicht ab. Am Donnerstag war der Positivtest von Topfavorit Jarl Magnus Riiber aus Norwegen öffentlich geworden, der zuvor bereits als Kontaktperson des ebenfalls infizierten estnischen Podestkandidaten Kristjan Ilves galt. Nun ist auch der Deutsche Skiverband mit Rekordweltmeister Frenzel und Weber betroffen. Die beiden sind hinter Vinzenz Geiger die besten deutschen Kombinierer in dieser Saison.

Der erfahrene Frenzel präsentiert sich in diesem Winter so konstant wie lange nicht. Zudem gilt der 33 Jahre alte Fahnenträger von 2018 als Experte für Großereignisse. Bei den vergangenen Winterspielen in Südkorea gewann er zweimal Gold und einmal Bronze. Weber siegte im November beim Weltcup in Ruka und ist vor allem auf der Skisprung-Schanze stark. Das erste Einzel in Zhangjiakou findet für die Schützlinge von Bundestrainer Hermann Weinbuch am kommenden Mittwoch statt.

Hinter den deutschen Eishockey-Nationalspielern liegen derweil erste 24 Stunden in Peking, in denen sie viel Zeit für medizinische Vorbereitungen aufbringen und zudem mit Spekulationen zurechtkommen mussten, die ihre Nerven strapazierten. Die Befürchtung, dass drei Akteure aus ihren Reihen wegen positiver Corona-Tests bei der Einreise den Start der Winterspiele zu verpassen würden, hielt sich am Freitag in Peking lange hartnäckig, doch sie stellte sich am frühen Abend (Ortszeit) als unbegründet heraus. Dem Deutsche Eishockey-Bunden (DEB) wurde kurz vor der offiziellen Eröffnungsfeier die Bestätigung übermittelt, dass keiner seiner entsandten Spieler am ersten Olympia-Wochenende wegen einer Corona-Infektion aussetzen muss.

Die angeordneten PCR-Tests seien „alle negativ“ ausgefallen, teilte eine DEB-Sprecherin mit. Sie bestätigte, dass es bei einem Trio „zunächst Auffälligkeiten“ bei der ersten Untersuchung unmittelbar bei der Anreise am Flughafen der chinesischen Hauptstadt gegeben habe, die „geprüft“ werden mussten. Die nachträgliche zweite Begutachtung brachten dann das zweifelsfreie Ergebnis: Alle Mann sind gesund. „Wir freuen uns, dass wir grünes Licht haben und loslegen können“, kommentierte DEB-Sportdirektor Christian Künast den versöhnlichen Ausklang eines aufregenden Tages.

Der ursprüngliche Plan hatte eigentlich vorgesehen, es nach der Ankunft mit dem Flieger und dem Einzug ins Olympischen Dorf „erstmal ruhiger angehen zu lassen“, um auch gedanklich die kommende Mission vorzubereiten. Das Motto bei allen Aktivitäten in der Pekinger Blase, die für die Eishockeyspieler mit einem Organisations-Meeting und der Kabinenbesichtigung begannen, laute „Safety first“. In Anbetracht der Corona-Pandemie, die aktuell mit der Omikron-Virusvariante auch in China für wachsende Anspannung sorgt, wüssten Team und Trainer, dass mehr denn je besondere Vorsichtsmaßnahmen nötig seien, damit keine unliebsamen Überraschungen die sportlichen Ziele für die kommenden beiden Wochen der Winterspiele in Frage stellen.

Am Freitagvormittag bat Bundestrainer Toni Söderholm seine Auswahl das erste Mal zu einer kurzen Übungseinheit auf die kleine Fläche des National Indoor Stadiums. Dabei fehlte ein Quartett: Sowohl die Abwehrspieler Marcel Brandt (Straubing Tigers) und Korbinian Holzer (Adler Mannheim) waren nicht anwesend wie auch die Stürmer Stefan Loibl (Skelleftea AIK/Schweden) und Daniel Pietta (ERC Ingolstadt). Gründe dafür nannte der DEB auf Anfrage zunächst nicht.

Kurz darauf berichtete der DOSB, ohne konkret auf die Situation beim DEB einzugehen, von der Notwendigkeit von Nachtests, sobald der Verdacht einer Virusinfektion vorliege. „Wir verfahren bei allen Corona-Verdachtsfällen so, dass wir in die Details inklusive Namen gehen, wenn die Ergebnisse der zweiten Tests vorliegen (…) Niemand möchte schließlich Falschmeldungen zu Covid-Fällen veröffentlichen“, sagte ein DOSB-Sprecher zum Procedere, was Künast ausdrücklich begrüßte. Die DEB-Sprecherin kündigte außerdem an, dass „ein weiterer Spieler“, der die Reise nach einer überstandenen Corona-Infektion nicht gemeinsam mit den Kollegen antreten konnte, „nach Absolvierung aller Formalitäten“ nun wie geplant nachreisen werde. Er soll an diesem Samstag im Olympischen Dorf zur Mannschaft stoßen. An diesem Donnerstag startet die deutsche Eishockey-Auswahl gegen Kanada ins Turnier.