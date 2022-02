Felix Rijhnen bei Olympia : Auf Eis gesetzt

Wie sich die Corona-Lage auf die Nerven der Sportler auswirkt? Die deutschen Eisschnellläufer haben da ein Beispiel. Für Michelle Uhrig war die Nacht am Dienstag um sechs Uhr zu Ende. Die Doping-Kontrolleure klopften an die Tür, so laut und deutlich, dass nicht nur die Berlinerin wach wurde. „Bei Michelle hat es heute Morgen an der Tür geklopft“, erzählte ihr Nachbar am Nachmittag beim Training. „Und dann gehen die Gedanken los: Was ist das jetzt? Bin ich positiv? Naja, war nur Doping-Kontrolle. Alles easy.“

Michelle Uhrigs Nachbar heißt Felix Rijhnen und ist unter den deutschen Olympiateilnehmern wegen seiner kommunikativen Begabung und aus etlichen anderen Gründen ein interessanter Typ. Rijhnen ist 31 Jahre alt und stammt aus Darmstadt, Südhessen. Darmstadt ist aus etlichen Gründen ein interessanter Ort, aber eher nicht bekannt als Zentrum des deutschen Eisschnelllaufs.

Auf Rollen ein Großer

Dass Rijhnen nun, im vierten Lebensjahrzehnt, zum ersten Mal bei Olympischen Spielen auftaucht, hat vor allem mit zwei Dingen zu tun: Zum einen war sein Verhältnis zur Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) über Jahre unterkühlt, nicht zuletzt auf Grund seines Lebensmittelpunkts in der hessischen Kufendiaspora. Zum anderen ist Inline-Speedskating, die Sommersportart, keine olympische Disziplin. Rijhnen ist zweimaliger Weltmeister und zweimaliger Europameister, hat zwei Medaillen bei den World Games der nicht-olympischen Sportarten gewonnen und 30 deutsche Meisterschaften. Auf Rollen ist er ein Großer.

Den Gedanken ans Eis hatte Rijhnen nie ganz verworfen. Aber in ein weit entferntes Hinterstübchen gepackt, und die Schlittschuhe in eine Kiste im Keller. „Ich hatte mich nie davon trennen können“, sagte der Polizeioberkommissar der Sportfördergruppe der hessischen Polizei, als er in der Woche vor dem Abflug nach Peking mit dem Auto vom Trainingslager in Inzell zurückkehrte. Aber bis zum Winter 2021 sei es beim Kontakt mit der DESG nur darum gegangen, „was alles nicht geht und warum es nicht geht. Da war sechs Jahre Funkstille.“ Bis Rijhnen zwei Anrufe bekam. Einen von Matthias Große, dem Präsidenten der DESG. Und einen von Alexis Contin, der vor 15 Jahren von der Straße aufs Eis gewechselt war.

Große habe ihm gesagt, er würde ihn gerne wieder auf dem Eis sehen. Und dass er ihm die Olympiaqualifikation zutraue. „Das war eine Riesenneuerung für mich“, sagt Rijhnen. Der Franzose Contin, Rijhnen als Gegner auf der Straße gut bekannt, habe ihm mitgeteilt, dass er Stützpunkttrainer in Berlin werde. „Als er mir gesagt hat, dass er in Deutschland eine junge, motivierte Trainingsgruppe hat, da hat mich das schon neugierig gemacht. Dann kam das Angebot, mitzutrainieren und zu schauen, wie es läuft. Das war im Januar 2021, da hatte ich damit zu kämpfen, dass die ersten Rennen auf Inlineskates für das Frühjahr wieder abgesagt wurden. Ich habe zwei, drei Tage darüber nachgedacht und entschieden, dass ich es probieren will“, sagt Rijhnen.

Die Anstellung Contins in Berlin-Hohenschönhausen war nicht ohne Kritik verlaufen, schon weil seine Ehefrau Nadine Seidenglanz zunächst die „General­bevollmächtigte“ des DESG-Präsidenten Große war und seit Herbst 2021 Sport­direktorin des Verbands ist. Und Große hat seine Kritiker. DESG-Athletensprecher Moritz Geisreiter etwa hatte den Führungsstil des Lebensgefährten von Claudia Pechstein angeprangert und seine invasive Personalpolitik beklagt.

Rund ein Jahr später steht Felix Rijhnen nun in Peking. Olympia. Das habe er auch und vor allem Große zu verdanken. „Er hat mir den Weg ermöglicht.“ Beim Weltcup in Calgary am dritten Advents­wochenende lief Rijhnen im Massenstartrennen auf Rang drei, ein seltener Podestplatz für die DESG. Und zugleich die Olympiaqualifikation. In Calgary war er zudem Siebtschnellster über 5000 Meter, die Zeit (6:12) reichte für einen internationalen Quotenplatz in Peking.

An diesem Sonntag (9.30 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zu Olympia, im ZDF und bei Eurosport) geht Rijhnen mit Patrick Beckert ins erste olympische Männer-Rennen bei den Spielen. Mehr Chancen aber bietet ihm der Massenstart, schon weil er eher den Inline-Wettkämpfen ähnelt, weil er sich durch diese Erfahrung „ein gutes Gefühl für Rennsituationen“ zuschreibt – was technisch unterlegenen Läufern wie ihm taktische Varianten ermöglicht. In Calgary war er mit einem Ausreißversuch im Stil eines Radprofis erfolgreich.

Und die 5000 Meter? „Nur die besten 20 der Welt dürfen an den Start gehen“, sagt Rijhnen. „Allein in diesem elitären Kreis zu sein, ist eine große Ehre. Ich möchte an dem Tag alles aus mir rausholen.“ Im Ziel wolle er „kein Körnchen Energie mehr“ in sich spüren, dann sei er zufrieden.

Bis dahin geht er mit großen Augen durch die Pekinger Blase. Alles neu, alles beeindruckend, alles auch beunruhigend. Wie beim Klopfen an der Tür: „Das sind diese Sachen, die einen direkt nervös machen.“ Und extrem vorsichtig machen. Wenn er am Sonntag am Start steht, hat Rijhnen ein Rennen schon gewonnen.