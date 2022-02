Eishockey-Nationalmannschaft : „Olympia ist nicht da, um zu lernen“

Sie sind gesund. Alle Mann. Das ist für sie im Augenblick mit das Wichtigste. „Es bleibt bis zur letzten Minute eine Herausforderung“, sagte Christian Künast und meinte damit die Corona-Auflagen, unter denen auch das Eishockeyturnier bei diesen Winterspielen stattzufinden hat. „Die Gesundheit steht im Vordergrund.“ Doch nun, nach fast einer Woche in China, die das deutsche Team nutzte, um sich zu akklimatisieren, täglich zu trainieren und an die Abläufe in der Olympiablase zu gewöhnen, zog der Sportdirektor ein erstes Zwischenfazit, aus dem Optimismus herauszuhören war: „Wir sind sehr gut vorbereitet.“

Olympische Winterspiele 2022 Medaillenspiegel

Marc Heinrich Sportredakteur. Folgen Ich folge



Darüber, wohin das führen kann bei einem Wettbewerb, der durch das Fernbleiben der NHL-Stars zwar an Attraktivität verloren, aber an Spannung gewonnen hat, wollten weder er noch Toni Söderholm spekulieren. Für den aus Finnland stammenden Bundestrainer, der die Mannschaft zuletzt ein gutes Stück näher an die Weltspitze heranführte, sind die „Jungs hier bei Olympia, um Erfolg zu haben“.

Und sein Betreuerstab und er seien jetzt dafür verantwortlich, „dafür die Voraussetzungen zu schaffen“. Was ehedem undenkbar schien, spricht Söderholm im Brustton der Überzeugung so mutig aus, wie er sein Team am liebsten in den Duellen um den Puck agieren sieht. Er erkenne „eine große Perspektive“, sagte der 43-Jährige, das Ziel sei daher, unter die Top-Vier-Nationen vorzustoßen – sodass die Deutschen am Abschlusswochenende in Peking noch mit von der Partie sind und um eine „Medaille kämpfen“ können.

25 Spieler hat er nominiert, mit denen er den Wachstumskurs fortsetzen möchte. Aus früher bei internationalen Großereignissen als Randfiguren belächelten Sportlern formte er eine kollegiale Gruppe, in der sich niemand wichtiger nimmt als seine Mitstreiter. „Olympia ist nicht da, um zu lernen“, sagte Söderholm, „sondern um das Beste abzuliefern, was man kann.“ Deshalb legte er bei der Zusammenstellung des Kaders Wert darauf, dass die Auserwählten über ein Maß an Erfahrung verfügen, das sie von früheren Titelkämpfen mitbringen und sie wappnet „für die anderen Zweikämpfe und das höhere Tempo“.

„‚Dabei sein ist alles‘, aber das war einmal.“

Marco Sturm, der Vorgänger Söder­holms, der vor vier Jahren das Glücksgefühl erleben konnte, wie die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes über sich hinauswuchs und in Pyeongchang mit dem Gewinn der Silbermedaille einen Coup landete, der die eigene Wahrnehmung nachhaltig veränderte, gehört beim Blick nach vorne zu den Optimisten. Sturm öffnete sich nach der Überraschung die berufliche Option, in der NHL als Assistenztrainer bei den Los Angeles Kings Fuß zu fassen.

Und als Beobachter von der anderen Seite der Welt sendete Sturm via „Eurosport“-Interview eine Botschaft über den Pazifischen Ozean, die er als Mutmacher verstanden wissen wollte: „Die Reise ist noch nicht zu Ende. Die deutsche Mannschaft hat den Vorteil, dass sie jahrelang zusammen und eigentlich immer besser geworden ist.“ Es seien viele routinierte Akteure am Werk. „Diesen Vorteil muss man jetzt nutzen gegen zusammengewürfelte Mannschaften wie Kanada und USA.“ Er traue seinen alten Weggefährten „einiges zu“.