Deutsches Olympia-Aus : Verzwickte Gemengelage im Eishockey

Der Plan funktioniert nicht, Olympia ist schon vorbei: Trotz des enttäuschenden Abschneidens des Nationalteams ist die Basis im deutschen Eishockey gut. Aber an der Spitze bleiben viele Fragen offen.

Die deutschen Eishockey-Nationalspieler dürfen nur noch zuschauen, wenn die besten Nationen bei Olympia die Medaillen unter sich ausmachen. Was bei früheren Gelegenheiten niemanden verwunderte, ist in Peking eine Überraschung. Das Team war ordentlich besetzt, miteinander vertraut und von einem Trainer angeleitet, der Wert darauf legte, dass kein Egozentriker die Interessen der Gemeinschaft in Gefahr bringt. Doch der Plan, den sich der Bundestrainer Toni Söder­holm ausgedacht hatte, funktionierte nicht: Seine Leute fremdelten auf der kleinen Eisfläche gehörig.

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) war vom ersten Tag an ein Schatten ihrer selbst. Die Fallhöhe für Söderholm und die Spieler, die bis dahin zusammen eine stetige Aufwärtsentwicklung genommen hatten, war groß. Der Aufprall auf dem Boden der Tatsachen entsprechend hart. Es wird spannend zu beobachten sein, welche Antworten der Verband auf die Fragen findet, worin die Ursachen für das frühe Scheitern liegen und welche Schlüsse daraus zu ziehen sind.