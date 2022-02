Eishockey-Bundestrainer : „Ich will starke, offene Persönlichkeiten“

Auch wenn es nicht so aussieht: Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm hat richtig Freude an seiner Aufgabe. Bild: AP

Herr Söderholm, es gibt kaum Bilder, auf denen man Sie als Eishockey-Bundes­trainer lachen sieht. Macht Ihnen der Job eigentlich Spaß?

Nein, nächste Frage (lacht).

Oder sind Sie bloß so im Moment verhaftet?

Das trifft es gut. Meine Assistenten und ich haben richtig gute Momente, wenn jemand auf dem Weg zur Spielerbank noch einen kleinen Witz raushaut. Aber wenn man dann in die Halle kommt und das Licht, die Farben, die Spieler und ihre Gesichter sieht, dann kommt der Switch sehr schnell. Fragen Sie mich zum Beispiel nicht, was für eine Musik in der Halle gespielt wird. Es sind Tunnelmomente für mich, aber schöne Momente. Deswegen ist man nach dem Spiel auch leer im Kopf, weil die Anspannung so groß ist. Aber der Job selbst macht mir richtig Spaß.