Eishockey-Auswahl gegen China : Keine Sekunde schläfrig spielen!

Als Bildungsreise ist dieser Trip ursprünglich nicht annonciert worden. Sie sind mit dem klar umrissenen Ziel aufgebrochen, großen Erfolg zu haben und sich bei diesem Vorhaben nicht von dem inszenierten Drumherum ablenken zu lassen. Das Motto „Dabei sein ist alles“, das sich Generationen deutscher Eis­hockeyspieler vor ihnen zu eigen machten, entspricht nicht den Vorstellungen des Jahrgangs 2022.

Olympische Winterspiele 2022 Medaillenspiegel

Marc Heinrich Sportredakteur. Folgen Ich folge



Umso härter traf sie alle der Beginn in Peking, der sie eiskalt erwischte und vor allem zwei Reaktionen auslöste: Die Nationalmannschaft und Bundestrainer Toni Söderholm waren enttäuscht von sich selbst. Doch sie suchten hinterher nicht nach Ausreden für ihre Leistung, die phasenweise an längst überwunden geglaubte Underdog-Darbietungen erinnerte, sondern benannten unisono ihre Versäumnisse – und gelobten Besserung.

Beim 1:5 (0:3, 1:1, 0:1) gegen Kanada soll es sich um einen Ausrutscher gehandelt haben, wie Patrick Hager betonte. Er und die anderen seien auf dem falschen Fuß erwischt worden. „Auf dem Niveau ist es die alte Leier: Wenn du zehn, 15 Minuten schläfst, dann reicht es oft nicht“, sagte der Münchner Stürmer. Söderholm wies vor dem ernüchternd verlaufenen Entrée ins Turnier darauf hin, dass die Hochglanzveranstaltung in Peking nicht der richtige Ort sei, um etwas Neues einstudieren zu wollen. Sondern hier, im Fokus der Weltöffentlichkeit, komme es mehr denn je darauf an, sein vorhandenes Potential abzurufen.

Dass er an der grundsätzlichen Wirkungskraft der deutschen Auswahl keine Zweifel hegt, war dem Finnen wichtig zu betonen. „Wir waren aber einen Tick zu langsam bei einigen unserer Entscheidungen. Auch qualitativ waren wir nicht auf dem Level, das wir uns vorgestellt haben“, sagte Söderholm, der bis auf Weiteres auf den bei einem harten Check der Kanadier verletzten Marco Nowak von der Düsseldorfer EG verzichten muss.

Zweimal binnen 24 Stunden

In der Nacht auf Freitag revidierte Söderholm im Wartebereich vor dem Gang zu den Kabinen seine Sicht der Dinge vor allem in einem Punkt: Er empfahl ausdrücklich, sich von der Gangart der Kanadier, die mit den Seinen sportlich kurzen Prozess gemacht hatten, abzuschauen, worauf es bei einem Aufeinandertreffen im Zeichen der fünf Ringe ankomme – und sich deren Gewinner-Mentalität bei nächster Gelegenheit zu eigen zu machen: „Das Spiel hatte einen guten Lernfaktor für uns. Wir haben gesehen, wie schnell wir hier spielen müssen.“ Die Deutschen müssen an diesem Wochenende zweimal binnen 24 Stunden besser auftreten, wenn sie die Vorrunde mit einem Zwischenergebnis abschneiden wollen, das ihre hochgesteckten Ziele weiterhin realistisch erscheinen lässt.

Gegen Kanada blieben vor allem die Großkopferten im Kader, die den Kollegen Sicherheit vermitteln und voran­gehen sollten, hinter ihren Möglichkeiten zurück. Ob Center Dominik Kahun, Angreifer Tom Kühnhackl oder Abwehrboss Korbinian Holzer – jeder hatte mit sich selbst so viel zu tun, dass er seinem Nebenmann keine nennenswerte Hilfe sein konnte. Sie hätten „mehr reagiert als agiert“, sagte der Mannheimer Holzer, der wegen der Folgen einer Corona-Infektion nachträglich angereist war. Wobei er die Schwierigkeiten – so wie alle anderen – mit der kleineren Eis­fläche begründete.

„Wir stehen zusammen“

Das Spielfeld in Peking orientiert sich an den Maßen in der NHL und ist rund vier Meter schmaler. Dadurch erhöht sich das Tempo, es bleibt weniger Zeit, um den Puck unter Kontrolle zu bringen, wenn er von der Bande abprallt, weil einem die Gegenspieler flotter auf die Pelle rücken können. „Kanada war einfach gedankenschneller“, sagte Kapitän Moritz Müller. Auch vier Powerplays blieben ungenutzt, lediglich dem in der schwedischen Hockey-Liga bei den Växjö Lakers unter Vertrag stehenden ehemaligen NHL-Profi Tobias Rieder gelang ein Treffer (31. Minute).

Mehr zum Thema 1/

Hager formulierte bei allem Frust über das eigene Unvermögen aber auch eine Botschaft, die ihre Wirkung in den eigenen Reihen entfalten sollte und zugleich an die Fans daheim gerichtet war, die in China nicht dabei sein dürfen und wie das Team auf eine Wiederholung der Sternstunde von Pyeongchang hoffen. Der 33-Jährige sagte, dass er sich keine Sorgen mache und niemand den Optimismus verlieren solle: „Ein Turnier wird nicht in einem Spiel gewonnen oder verloren. Unsere Mannschaft ist stabil. Wir stehen zusammen und wissen, dass wir jeden Gegner hier schlagen können.“ Was fortan zu beweisen wäre.

Als Nächstes geht es an diesem Samstag (9.40 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zu Olympia, im ZDF und bei Eurosport) gegen die Formation des Gast­gebers, die mit ihrem mäßig talentierten Trupp an eingebürgerten Alibi-Chinesen kein ernsthafter Prüfstein sein sollte. Alles andere als ein (deutlicher) Sieg wäre die nächste Überraschung, die dann für wesentlich mehr Nervosität im DEB-Lager sorgen würde.