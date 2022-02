Deutsche Eishockey-Mannschaft : Siegen oder nach Hause fliegen

Toni Söderholm ist ein Zeitgenosse, der von sich sagt, er lebe im Hier und Jetzt. Nicht das, was gestern war, bestimmt sein Handeln, sondern das, was morgen kommt. So will er es auch beim olympischen Eishockey-Turnier umsetzen, das in seine zweite Woche geht und nun nach Abschluss des Vorgeplänkels in den K.o.-Partien in die entscheidende Phase übergeht. Der Finne hofft, dass er mit der deutschen Nationalmannschaft, für die er die Verantwortung trägt, noch lange nicht fertig ist. Er sprach daher im Wukesong Sport Centre auch von der Notwendigkeit, die Kräfte effizient einzuteilen, da ja am 19. und 20. Februar in Peking noch Duelle anstünden – dann geht es um die Medaillen.

Marc Heinrich Sportredakteur.



Bei ihrem Aufenthalt in China hat sich der 43-Jährige bei seiner Suche nach richtigen Antworten auf die sportliche Zukunftsfragen des deutschen Teams aber auch doch von Erfahrungswerten leiten lassen. So legte er Wert darauf, dass sich die Spieler wohl fühlen in der Umgebung, in der sie – zumal aufgrund der Cloosed-Loop-Vorschriften – weite Teile des Tags verbringen: Er ließ die Kabine in einem Look gestalten, der dem von den Winterspielen in Pyeongchang ähnelt und bei dem seinerzeit durch das Zusammenrücken der Spieler ein Teamspirit entstand, der sie bis ins Finale trug. Worte wie Glauben und Zuversicht prangen wieder in großen Buchstaben an der Wand.